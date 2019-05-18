Генсеку ООН передали обращение Меджлиса о признании геноцида крымскотатарского народа
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Постпред Владимир Ельченко передал генсеку ООН обращение Меджлиса крымскотатарского народа к парламентам и правительствам государств-членов ООН "О признании геноцида крымскотатарского народа", передает УНН со ссылкой на пресс-службу представительства Украины в ООН.
"Постпред Ельченко передал генсеку ООН обращение Меджлиса крымскотатарского народа к парламентам и правительствам государств-членов ООН "О признании геноцида крымскотатарского народа", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прокуратура Крыма установила организаторов и исполнителей геноцида крымскотатарского народа
По информации представительства, обращение будет распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.
Напомним, память жертв геноцида крымскотатарского народа чествуют сегодня в Украине.
Постпред Ельченко передал генсеку # ООН обращение Меджлиса крымскотатарского народа к парламентам и правительствам государств-членов ООН "О признании геноцида крымскотатарского народа".
Обращение будет распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. pic.twitter.com/VD6HVwYVmQ