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Генсеку ООН передали обращение Меджлиса о признании геноцида крымскотатарского народа

Генсеку ООН передали обращение Меджлиса о признании геноцида крымскотатарского народа

Киев  •  УНН

 • 17046 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Постпред Владимир Ельченко передал генсеку ООН обращение Меджлиса крымскотатарского народа к парламентам и правительствам государств-членов ООН "О признании геноцида крымскотатарского народа", передает УНН со ссылкой на пресс-службу представительства Украины в ООН.

"Постпред Ельченко передал генсеку ООН обращение Меджлиса крымскотатарского народа к парламентам и правительствам государств-членов ООН "О признании геноцида крымскотатарского народа", - говорится в сообщении.

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По информации представительства, обращение будет распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Напомним, память жертв геноцида крымскотатарского народа чествуют сегодня в Украине.

Постпред Ельченко передал генсеку # ООН обращение Меджлиса крымскотатарского народа к парламентам и правительствам государств-членов ООН "О признании геноцида крымскотатарского народа".

Обращение будет распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. pic.twitter.com/VD6HVwYVmQ

- UKR Mission to UN (@UKRinUN) 18 мая 2019

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