Канада вызвала на ковер посла России из-за смерти Навального

В среду Канада вызвала посла России в связи со смертью Алексея Навального и призвала Кремль провести полное и прозрачное расследование смерти и немедленно выдать его тело семье, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что высокопоставленный чиновник передал послу России Олегу Степанову осуждение Канадой смерти Навального.

Канада присоединится к партнерам в привлечении к ответственности виновных в его смерти.

Румыния вызывает посла россии из-за смерти Навального

Дополнение

Российский оппозиционер Алексей Навальный умер 16 февраля, в исправительной колонии рф. Причины смерти устанавливаются. О его смерти сообщила Федеральная служба исполнения наказаний рф по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Семье отказываются отдавать тело Навального, а в морге говорят - его туда не доставляли.