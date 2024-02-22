Канада вызвала на ковер посла России из-за смерти Навального
Киев • УНН
Канада вызвала российского посла, чтобы осудить смерть Навального в тюрьме и потребовать прозрачного расследования и выдачи его тела семье.
В среду Канада вызвала посла России в связи со смертью Алексея Навального и призвала Кремль провести полное и прозрачное расследование смерти и немедленно выдать его тело семье, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Отмечается, что высокопоставленный чиновник передал послу России Олегу Степанову осуждение Канадой смерти Навального.
Канада присоединится к партнерам в привлечении к ответственности виновных в его смерти.
Румыния вызывает посла россии из-за смерти Навального21 февраля 2024, 14:19 • 30226 просмотров
Дополнение
Российский оппозиционер Алексей Навальный умер 16 февраля, в исправительной колонии рф. Причины смерти устанавливаются. О его смерти сообщила Федеральная служба исполнения наказаний рф по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Семье отказываются отдавать тело Навального, а в морге говорят - его туда не доставляли.
Канада вызвала на ковер посла России из-за смерти Навального
Канада вызвала российского посла, чтобы осудить смерть Навального в тюрьме и потребовать прозрачного расследования и выдачи его тела семье.
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