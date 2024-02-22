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Канада викликала на килим посла Росії через смерть Навального

Канада викликала на килим посла Росії через смерть Навального

Київ • УНН

 • 29538 перегляди

Канада викликала російського посла, щоб засудити смерть Навального у в'язниці і вимагати прозорого розслідування та видачі його тіла родині.

У середу Канада викликала посла Росії у зв’язку зі смертю Олексія Навального та закликала Кремль провести повне та прозоре розслідування смерті та негайно видати його тіло родині, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що високопоставлений урядовець передав послу Росії Олегу Степанову засудження Канадою смерті Навального.

Канада приєднається до партнерів у притягненні до відповідальності винних у його смерті.

Румунія викликає посла росії через смерть Навального21.02.24, 16:19 • 35423 перегляди

Доповнення

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер 16 лютого, у виправній колонії рф. Причини смерті встановлюються. Про його смерть повідомила Федеральна служба виконання покарань рф по Ямало-Ненецькому автономному округу.

Родині відмовляються віддавати тіло Навального, а в морзі кажуть - його туди не доставляли.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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