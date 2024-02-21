Румунія викликає посла росії через смерть Навального
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ Румунії викликало посла росії, щоб засудити смерть опозиціонера Олексія Навального в російській колонії і закликати до незалежного розслідування.
Міністерство закордонних справ Румунії викликало російського посла через смерть російського опозиціонера Олексія Навального, йдеться в повідомленні МЗС країни в середу, пише УНН.
МЗС Румунії викликало посла рф, щоб порушити питання щодо шокуючої та раптової смерті Олексія Навального. Влада рф несе повну відповідальність. Потрібне ретельне, незалежне та прозоре розслідування
Румунія також засудила репресії проти російських громадянського суспільства та правозахисників.
Доповнення
Російський опозиціонер Олексій Навальний помер 16 лютого, у виправній колонії рф. Причини смерті встановлюються. Про його смерть повідомила Федеральна служба виконання покарань рф по Ямало-Ненецькому автономному округу.
Родині відмовляються віддавати тіло Навального, а в морзі кажуть - його туди не доставляли.