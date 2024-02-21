Румыния вызывает посла россии из-за смерти Навального
Киев • УНН
Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла россии, чтобы осудить смерть оппозиционера Алексея Навального в российской колонии и призвать к независимому расследованию.
Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла из-за смерти российского оппозиционера Алексея Навального, говорится в сообщении МИД страны в среду, пишет УНН.
МИД Румынии вызвал посла рф, чтобы поднять вопрос о шокирующей и внезапной смерти Алексея Навального. Власти рф несут полную ответственность. Нужно тщательное, независимое и прозрачное расследование
Румыния также осудила репрессии против российского гражданского общества и правозащитников.
Дополнение
Российский оппозиционер Алексей Навальный умер 16 февраля, в исправительной колонии рф. Причины смерти устанавливаются. О его смерти сообщила Федеральная служба исполнения наказаний рф по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Семье отказываются отдавать тело Навального, а в морге говорят - его туда не доставляли.
Румыния вызывает посла россии из-за смерти Навального
Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла россии, чтобы осудить смерть оппозиционера Алексея Навального в российской колонии и призвать к независимому расследованию.
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