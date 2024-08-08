Кампания Харрис собрала $36 млн после избрания Уолза кандидатом в вице-президенты

Кампания кандидата в президенты США Камалы Харрис собрала 36 млн долларов за сутки после объявления кандидатом в вице-президенты Тима Уолза. Об этом в среду, 7 августа, сообщает The Hill, передает УНН.

Детали

В предвыборном штабе Харрис заявили, что это один из лучших дней за время сбора средств в поддержку кандидата. Также у Харрис сказали, что эти сборы свидетельствуют об энтузиазме среди демократов относительно выбора кандидата в вице-президенты.

Кампания Харрис смогла собрать более 200 млн долларов за неделю после того, как действующий глава Белого дома Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов.

Кроме того, сообщается, что Камала Харрис на этой неделе проведет предвыборные мероприятия в так называемых "ключевых штатах" - Висконсин, Мичиган, Невада и Аризона.

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