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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Камала Харрис согласилась на два раунда дебатов с Трампом

Камала Харрис согласилась на два раунда дебатов с Трампом

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 19:51  •  1578 просмотра

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Кандидат в президенты США Камала Харрис согласилась на два раунда дебатов с Дональдом Трампом. Штаб Харрис отверг предложение о дополнительных дебатах и подтвердил один раунд дебатов между кандидатами в вице-президенты.

Представитель предвыборной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис заявил, что она примет участие в двух дебатах с оппонентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Hill, цитируя заявление представителя кампании Харрис Майкла Тайлера, пишет УНН.

Детали

У кандидата от демократов попытались положить конец предложению Трампа о дополнительных дебатах, заявив, что "дебатам о дебатах конец".

Если предположить, что Дональд Трамп действительно придет 10 сентября на дебаты с вице-президентом Харрис, то губернатор Уолз встретится с Джей Ди Вэнсом 1 октября, и американский народ будет иметь еще одну возможность увидеть вице-президента и Дональда Трампа на сцене дебатов в октябре,

- объяснил Тайлер.

Таким образом, у Харрис отвергли возможность проведения трех раундов дебатов с Дональдом Трампом, как он того требовал.

Также в штабе демократа исключили более одного раунда дебатов между кандидатами в вице-президенты Джей Ди Вэнсом и Тимом Уолзом, что соответствует историческим прецедентам. Дебаты между ними должны состояться 1 октября на CBS News.

Харрис опережает Трампа по рейтингу в пяти ключевых штатах - опрос14 августа 2024, 16:30 • 22519 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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