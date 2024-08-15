Камала Харрис согласилась на два раунда дебатов с Трампом

Представитель предвыборной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис заявил, что она примет участие в двух дебатах с оппонентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Hill, цитируя заявление представителя кампании Харрис Майкла Тайлера, пишет УНН.

Детали

У кандидата от демократов попытались положить конец предложению Трампа о дополнительных дебатах, заявив, что "дебатам о дебатах конец".

Если предположить, что Дональд Трамп действительно придет 10 сентября на дебаты с вице-президентом Харрис, то губернатор Уолз встретится с Джей Ди Вэнсом 1 октября, и американский народ будет иметь еще одну возможность увидеть вице-президента и Дональда Трампа на сцене дебатов в октябре, - объяснил Тайлер.

Таким образом, у Харрис отвергли возможность проведения трех раундов дебатов с Дональдом Трампом, как он того требовал.

Также в штабе демократа исключили более одного раунда дебатов между кандидатами в вице-президенты Джей Ди Вэнсом и Тимом Уолзом, что соответствует историческим прецедентам. Дебаты между ними должны состояться 1 октября на CBS News.

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