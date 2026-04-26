Каллас: удары рф по Чернобылю – акт безрассудства, оккупация ЗАЭС – угроза

Российские удары по защитной оболочке Чернобыльской АЭС являются чрезвычайным актом безрассудства, в то же время незаконный захват Запорожской АЭС значительно усиливает опасность для человеческой жизни и окружающей среды. Об этом заявила высокий представитель Европейского союза Кая Каллас, передает УНН.

В то же время, по ее словам, незаконный захват Россией Запорожской АЭС значительно усиливает опасность для человеческой жизни и окружающей среды.

В 1986 году Москва преуменьшала тяжесть катастрофы. Сегодня она ограничивает доступ к информации, чтобы скрыть потери на поле боя. Другая эпоха, тот же сценарий