Какова ситуация с ценами по регионам - появилась инфляционная карта
Киев • УНН
Согласно Госстату, в октябре 2025 года потребительские цены в Украине выросли на 0,9% по сравнению с сентябрем. Наибольшее подорожание зафиксировано в Киеве (+1,4%), наименьшее – на Ивано-Франковщине (+0,3%).
Госстат показал инфляционную карту Украины, согласно которой наибольшее за месяц подорожание - в Киеве, а наименьшее - на Прикарпатье, пишет УНН.
Детали
В октябре 2025 года потребительские цены в целом по стране +0,9% по сравнению с сентябрем.
"А какова ситуация в регионах? - Во всех областях Украины цены повысились", - отметили в Госстате.
Наиболее ощутимое подорожание, как сообщается, в таких регионах:
- +1,4% - город Киев;
- +1,3% - Ровенская;
- +1,1% - Волынская, Николаевская, Сумская и Тернопольская области.
Меньше всего цены выросли в таких областях:
- +0,3% - Ивано-Франковская;
- +0,5% - Черкасская;
- +0,7% - Херсонская области.