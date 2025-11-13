Яка ситуація з цінами по регіонах - з'явилася інфляційна карта
Київ • УНН
Згідно з Держстатом, у жовтні 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,9% порівняно з вереснем. Найбільше подорожчання зафіксовано в Києві (+1,4%), найменше – на Івано-Франківщині (+0,3%).
Держстат показав інфляційну карту України, згідно з якою найбільше за місяць подорожчання - у Києві, а найменше - на Прикарпатті, пише УНН.
Деталі
У жовтні 2025 року споживчі ціни в цілому по країні +0,9% порівняно із вереснем.
"А яка ситуація в регіонах? - В усіх областях України ціни підвищилися", - зазначили у Держстаті.
Найвідчутніше подорожчання, як повідомляється, у таких регіонах:
- +1,4% - місто Київ;
- +1,3% - Рівненська;
- +1,1% - Волинська, Миколаївська, Сумська та Тернопільська області.
Найменше ціни зросли у таких областях:
- +0,3% - Івано-Франківська;
- +0,5% - Черкаська;
- +0,7% - Херсонська області.