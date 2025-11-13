$42.040.02
18:55
Яка ситуація з цінами по регіонах - з'явилася інфляційна карта

Київ • УНН

 • 1734 перегляди

Згідно з Держстатом, у жовтні 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,9% порівняно з вереснем. Найбільше подорожчання зафіксовано в Києві (+1,4%), найменше – на Івано-Франківщині (+0,3%).

Яка ситуація з цінами по регіонах - з'явилася інфляційна карта

Держстат показав інфляційну карту України, згідно з якою найбільше за місяць подорожчання - у Києві, а найменше - на Прикарпатті, пише УНН.

Деталі

У жовтні 2025 року споживчі ціни в цілому по країні +0,9% порівняно із вереснем.

"А яка ситуація в регіонах? - В усіх областях України ціни підвищилися", - зазначили у Держстаті.

Найвідчутніше подорожчання, як повідомляється, у таких регіонах:

  • +1,4% - місто Київ;
    • +1,3% - Рівненська;
      • +1,1% - Волинська, Миколаївська, Сумська та Тернопільська області.

        В Україні інфляція в жовтні зросла на 0,9%, яйця та овочі подорожчали на 11% - Держстат11.11.25, 17:16 • 2678 переглядiв

        Найменше ціни зросли у таких областях:

        • +0,3% - Івано-Франківська;
          • +0,5% - Черкаська;
            • +0,7% - Херсонська області.

              Юлія Шрамко

