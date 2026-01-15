$43.180.08
14:15 • 4432 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
13:18 • 11109 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 41228 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 53691 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 30927 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 31024 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 49854 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 40592 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 41506 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 35647 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Как киностудия НАБУ – нормальная фирма, но как орган по борьбе с коррупцией неэффективная и очень дорогая – эксперт

Киев • УНН

 • 98 просмотра

За десять лет НАБУ потратило более 10 миллиардов гривен, не посадив ни одного крупного коррупционера. Политический эксперт Кирилл Сазонов назвал его самым неэффективным органом в стране.

Как киностудия НАБУ – нормальная фирма, но как орган по борьбе с коррупцией неэффективная и очень дорогая – эксперт

За десять лет своего существования НАБУ потратило более 10 миллиардов гривен украинцев, но не посадило ни одного крупного коррупционера. Это самый неэффективный орган в стране. Об этом написал политический эксперт, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, передает УНН.

"Сейчас скажу непопулярную вещь – Тимошенко не сядет. Не потому что не виновата. А потому что НАБУ – наиболее яркий и неэффективный орган в стране: показывает кино, но посадок – 0. За десять лет своего существования эти ребята проели более 10 миллиардов грн украинцев, но НЕ ПОСАДИЛИ НИ ОДНОГО жирного коррупционера", – отметил он.

Он напомнил примеры работы НАБУ с топ-коррупционерами.

Экс-министр в правительстве Януковича и владелец газодобывающей компании "Бурисма" Николай Злочевский, отметил эксперт, был обвинен в незаконном завладении миллиардами гривен. В итоге пошел на сделку с НАБУ и заплатил штраф в 68 тыс. грн с донатом $20 млн на дроны, подчеркнул он.

Относительно партнера Коломойского Геннадия Боголюбова, сообщил он, НАБУ и САП расследуют эпизоды, связанные с завладением миллиардными суммами. В 2024 году Боголюбов скрылся из Украины под чужой фамилией в сопровождении детективов НАБУ, напомнил Сазонов.

Также он написал о депутате Киевсовета Владиславе Трубицыне, который требовал и получил 1,26 млн грн взятки за содействие в размещении МАФов. По состоянию на конец 2025 года публичной информации о приговоре по этому делу нет, а Трубицын находится в Израиле, заявил он.

Экс-нардепу Георгию Логвинскому, констатировал эксперт, НАБУ сообщило о подозрении в выведении 54 млн грн из госбюджета через компанию "Золотой мандарин ойл". Как следствие сейчас Логвинский в Израиле, на пляже, отметил он.

Кроме того, он обратил внимание на Председателя Верховного суда Всеволода Князева, который обвиняется НАБУ в получении рекордной взятки в 2,7 млн долларов. Подозрение объявляло НАБУ. Сейчас он находится на свободе, подчеркнул Сазонов.

Он назвал Бюро "Киностудией НАБУ пикчерз" и подчеркнул, что тысячи топ подозреваемых избежали наказания.

"Как пишет само НАБУ: "Этот список можно продолжить, ведь эти дела – лишь часть более 1300 уголовных производств, которые находятся в работе НАБУ и САП". Но в Бюро не уточняют, что все эти 1300 мздоимцев, коррупционеров и воров, гуляют на свободе и живут свою лучшую жизнь. Потому как для киностудии или продакшн-агентства НАБУ – нормальная фирма. Развлекательная. Но как для госоргана, который не только показывает коррупцию, но и борется с ней – очень дорогая. Потому что полностью неэффективная", – резюмировал Сазонов.

Как сообщалось, 14 января Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вручили подозрение главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Ей инкриминируют часть четвертую статьи 369 Уголовного кодекса Украины: предложение неправомерной выгоды должностным лицам – народным депутатам Украины.

