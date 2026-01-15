$43.180.08
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Як кіностудія НАБУ – нормальна фірма, але як орган боротьби з корупцією неефективна і дуже дорога – експерт

Київ • УНН

 • 30 перегляди

За десять років НАБУ витратило понад 10 мільярдів гривень, не посадивши жодного великого корупціонера. Політичний експерт Кирило Сазонов назвав його найбільш неефективним органом в країні.

Як кіностудія НАБУ – нормальна фірма, але як орган боротьби з корупцією неефективна і дуже дорога – експерт

За десять років свого існування НАБУ витратило понад 10 мільярдів грн українців, але не посадило жодного великого корупціонера. Це найбільш неефективний орган в країні. Про це написав політичний експерт, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, передає УНН.

"Зараз скажу непопулярну річ – Тимошенко не сяде. Не тому що не винувата. А тому що НАБУ – найбільш яскравий та неефективний орган в країні: показує кіно, але посадок – 0. За десять років свого існування ці хлопці та дівчата проїли понад 10 мільярдів грн українців, але НЕ ПОСАДИЛИ ЖОДНОГО жирного корупціонера", – зазначив він.

Він нагадав приклади роботи НАБУ з топ корупціонерами.

Ексміністр в уряді Януковича та власник газовидобувної компанії "Бурісма" Микола Злочевський, зазначив експерт, був обвинувачений у незаконному заволодінні мільярдами гривень. У підсумку, пішов на угоду з НАБУ та заплатив штраф у 68 тис. грн і задонатив $20 млн на дрони, наголосив він.

Щодо партнера Коломойського Геннадія Боголюбова, повідомив він, НАБУ та САП розслідують епізоди, пов’язані з заволодінням мільярдних сум. У 2024 році Боголюбов втік з України під чужим прізвищем у супроводі детективів НАБУ, нагадав Сазонов.

Також він написав про депутата Київради Владислава Трубіцина, який вимагав та отримав 1,26 млн грн хабаря за сприяння в розміщенні МАФів. Станом на кінець 2025 року публічної інформації про вирок у цій справі немає, а Трубіцин перебуває в Ізраїлі, заявив він.

Екснардепу Георгію Логвинському, констатував експерт, НАБУ повідомило про підозру у виведенні 54 млн грн з держбюджету через компанію "Золотий мандарин ойл". Як наслідок, зараз Логвинський в Ізраїлі, на пляжі, відзначив він.

Окрім того він звернув увагу на Голову Верховного суду Всеволода Князєва, який обвинувачується НАБУ в отриманні рекордного хабаря у 2,7 млн доларів. Підозру оголошувало НАБУ. Зараз він на свободі, підкреслив Сазонов.

Він назвав Бюро "Кіностудією НАБУ пікчерз" та наголосив, що тисячі топ підозрюваних уникнули покарання.

"Як пише саме НАБУ: "Цей список можна продовжити, адже ці справи – лише частина понад 1300 кримінальних проваджень, що перебувають у роботі НАБУ і САП". Але в Бюро не уточнюють, що всі ці 1300 хабарників, корупціонерів та злодіїв, гуляють на свободі і живуть своє краще життя. Тому як для кіностудії, або продакшн-агенції НАБУ – нормальна фірма. Розважальна. Але, як для держоргану, який не тільки показує корупцію, а й бореться з нею – дуже дорога. Бо повністю неефективна", – підсумував Сазонов.

Як повідомлялося, 14 січня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) вручили підозру голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Їй інкрімінують частину четверту статті 369 Кримінального кодексу України: пропозиція неправомірної вигоди службовим особам – народним депутатам України.

Лілія Подоляк

