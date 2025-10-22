$41.740.01
Эксклюзив
14:00
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"
13:10
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
12:56
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
12:50
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
09:47
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
09:23
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в Харькове
08:35
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показатели
22 октября, 07:30
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
Как Favbet Foundation, Андрей Матюха и хорватские благотворители оказывают поддержку Украине

Киев • УНН

 • 718 просмотра

С начала широкомасштабного вторжения Хорватия стала для украинцев важной опорой. Здесь сформировалась сплоченная община, которая помогает переселенцам адаптироваться и поддерживает связь с родной страной.

Как Favbet Foundation, Андрей Матюха и хорватские благотворители оказывают поддержку Украине
Фото: Андрей Матюха

Благодаря сотрудничеству Favbet Foundation и хорватских партнеров в Украину уже поступили сотни тонн гуманитарной помощи, а украинцы в Хорватии получили пространство для обучения, творчества и культурных активностей.

Создание Центра адаптации украинцев в Загребе 

В апреле 2022 года Favbet Foundation способствовал открытию Центра адаптации для украинцев в Загребе. Это место стало своеобразным домом для переселенцев, где проводят встречи, детские мастер-классы, праздничные мероприятия и просто создают атмосферу поддержки и общения.

Сначала в центре бесплатно обучали хорватскому и английскому языкам. Впоследствии программа расширилась, появились арт-терапия, спортивные тренировки, творческие кружки, уроки украинского, математики и чтения для детей.

Фото: Favbet Foundation
Фото: Favbet Foundation

В декабре 2023 года здесь состоялось первое празднование Дня святого Николая. Более 150 детей вместе с родителями получили подарки от Андрея Матюхи, президента фонда. Мероприятие настолько понравилось общинам, что теперь его проводят ежегодно.

В мае 2024 года Favbet Foundation присоединился к проведению спортивного фестиваля, организованного ОО "Червона калина" к Международному дню труда, который собрал более тысячи участников. Событие объединило украинцев и хорватов, создав площадку для общения и взаимной поддержки. Также в том году центр провел мастер-классы по гончарству и праздничные рождественские мероприятия.

Ежегодно здесь проводятся День украинского языка, День вышиванки и летние фестивали. Это помогает переселенцам сохранить связь с культурными традициями и чувствовать себя частью украинского сообщества.

Фото: Favbet Foundation
Фото: Favbet Foundation

Результаты взаимодействия  Favbet Foundation с Dobro Dobrim

Хорватская гуманитарная организация Dobro Dobrim (DoDo) основана в 2021 году для помощи пострадавшим от землетрясений, а после февраля 2022-го ассоциация активно направила свои ресурсы на поддержку Украины.

После аварии на Каховской ГЭС была поддержана доставка более 11 тонн помощи: продукты питания, одежда, средства гигиены, медикаменты, матрасы, детские товары и корм для животных. К акции присоединились "Червона Калина", Dobro Dobrim, команда Favbet Foundation во главе с Андреем Матюхой и сотни украинцев в Загребе.

Позже была организована еще одна масштабная поставка вещей первой необходимости.

Фото: Favbet Foundation
Фото: Favbet Foundation

Следующим шагом стала инициатива отправки груза, куда входили гигиенические наборы, дезинфекторы и продукты. В поддержке проекта участвовали Favbet Foundation, его президент Андрей Матюха, Dobro Dobrim, хорватские компании Kefo d.o.o., Lochman & Rauscher, Medical Intertrade HEP и правительство Хорватии.

В 2025 году украинская община Загреба отметила 34-ю годовщину Независимости Украины, совместив празднование с благотворительным мероприятием. Была собрана гуманитарная помощь: лекарства, хирургические наборы, продукты, игрушки, мебель, больничное оборудование и велосипеды. К событию присоединились Favbet Foundation, Dobro Dobrim, Посольство Украины и "Червона Калина".

Favbet Foundation и Андрей Матюха о планах на ближайшее будущее

Взаимодействие фонда с волонтерами и хорватскими общинами показало эффективность.

"Каждая партия гуманитарки — это реальная поддержка людей, которые сегодня держат фронт дома. Мероприятия в Хорватии помогают украинцам сохранять силы и веру. Война продолжается, и наша задача — обеспечивать постоянную помощь", — говорит Андрей Матюха, президент Favbet Foundation.

Фонд также продолжит поддерживать проекты по образованию и спорту.

Лилия Подоляк

ОбществоНаши за границей
Война в Украине
Андрей Матюха
благотворительность
Хорватия
Украина