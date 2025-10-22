Як Favbet Foundation, Андрій Матюха та хорватські благодійники здійснюють підтримку України

Фото: Андрій Матюха

Завдяки співпраці Favbet Foundation та хорватських партнерів в Україну вже надійшли сотні тонн гуманітарної допомоги, а українці у Хорватії отримали простір для навчання, творчості та культурних активностей.

Створення Центру адаптації українців у Загребі

У квітні 2022 року Favbet Foundation сприяв відкриттю Центру адаптації для українців у Загребі. Це місце стало своєрідним домом для переселенців, де проводять зустрічі, дитячі майстер-класи, святкові заходи та просто створюють атмосферу підтримки і спілкування.

Спершу у центрі безкоштовно навчали хорватської та англійської мов. Згодом програма розширилася, з’явилися арт-терапія, спортивні тренування, творчі гуртки, уроки української, математики та читання для дітей.

Фото: Favbet Foundation

У грудні 2023 року тут відбулося перше святкування Дня святого Миколая. Понад 150 дітей разом із батьками отримали подарунки від Андрія Матюхи, президента фонду. Захід настільки сподобався громадам, що тепер його проводять щороку.

У травні 2024 року Favbet Foundation долучився до проведення спортивного фестивалю, організованого ГО "Червона калина" до Міжнародного дня праці, який зібрав понад тисячу учасників. Подія об’єднала українців і хорватів, створивши майданчик для спілкування та взаємної підтримки. Також того року центр провів майстер-класи з гончарства та святкові різдвяні заходи.

Щороку тут проводяться День української мови, День вишиванки та літні фестивалі. Це допомагає переселенцям зберегти зв’язок із культурними традиціями та відчувати себе частиною української спільноти.

Фото: Favbet Foundation

Результати взаємодії Favbet Foundation з Dobro Dobrim

Хорватська гуманітарна організація Dobro Dobrim (DoDo) заснована у 2021 році для допомоги постраждалим від землетрусів, а після лютого 2022-го асоціація активно спрямувала свої ресурси на підтримку України.

Після аварії на Каховській ГЕС було підтримано доставку понад 11 тонн допомоги: продукти харчування, одяг, засоби гігієни, медикаменти, матраци, дитячі товари та корм для тварин. До акції долучилися "Червона Калина", Dobro Dobrim, команда Favbet Foundation на чолі з Андрієм Матюхою та сотні українців у Загребі.

Пізніше було організовано ще одну масштабну поставку речей першої необхідності.

Фото: Favbet Foundation

Наступним кроком стала ініціатива відправки вантажу, куди входили гігієнічні набори, дезінфектори та продукти. У підтримці проєкту брали участь Favbet Foundation, його президент Андрій Матюха, Dobro Dobrim, хорватські компанії Kefo d.o.o., Lochman & Rauscher, Medical Intertrade HEP та уряд Хорватії.

У 2025 році українська громада Загреба відзначила 34-ту річницю Незалежності України, поєднавши святкування з благодійним заходом. Було зібрано гуманітарної допомоги: ліки, хірургічні набори, продукти, іграшки, меблі, лікарняне обладнання та велосипеди. До події долучились Favbet Foundation, Dobro Dobrim, Посольство України та "Червона Калина".

Favbet Foundation та Андрій Матюха про плани на найближче майбутнє

Взаємодія фонду з волонтерами та хорватськими громадами показала ефективність.

"Кожна партія гуманітарки — це реальна підтримка людей, які сьогодні тримають фронт вдома. Заходи в Хорватії допомагають українцям зберігати сили та віру. Війна триває, і наша задача — забезпечувати постійну допомогу", — говорить Андрій Матюха, президент Favbet Foundation.

Фонд також продовжить підтримувати проєкти з освіти та спорту.