Як Favbet Foundation, Андрій Матюха та хорватські благодійники здійснюють підтримку України

Ексклюзив
14:00 • 2406 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 4754 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 4936 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 6584 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 5992 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 7038 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
09:47 • 15503 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 17007 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 26143 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
22 жовтня, 07:30 • 31626 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
Популярнi новини
Екстрені відключення світла запровадили у Києві та низці областей 22 жовтня, 04:50 • 31337 перегляди
Знак зодіаку Скорпіон: магнетична енергетика і стратегічний розумPhoto22 жовтня, 05:30 • 41033 перегляди
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго22 жовтня, 05:34 • 33708 перегляди
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo09:28 • 21198 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 17173 перегляди
Публікації
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
14:00 • 2394 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
13:53 • 4738 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo12:54 • 8356 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 14023 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 17256 перегляди
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo13:53 • 1156 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 28594 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 43672 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 53227 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 43326 перегляди
Як Favbet Foundation, Андрій Матюха та хорватські благодійники здійснюють підтримку України

Київ • УНН

 • 812 перегляди

Від початку широкомасштабного вторгнення Хорватія стала для українців важливою опорою. Тут сформувалася згуртована громада, яка допомагає переселенцям адаптуватися та підтримує зв’язок із рідною країною.

Як Favbet Foundation, Андрій Матюха та хорватські благодійники здійснюють підтримку України
Фото: Андрій Матюха

Завдяки співпраці Favbet Foundation та хорватських партнерів в Україну вже надійшли сотні тонн гуманітарної допомоги, а українці у Хорватії отримали простір для навчання, творчості та культурних активностей.

Створення Центру адаптації українців у Загребі 

У квітні 2022 року Favbet Foundation сприяв відкриттю Центру адаптації для українців у Загребі. Це місце стало своєрідним домом для переселенців, де проводять зустрічі, дитячі майстер-класи, святкові заходи та просто створюють атмосферу підтримки і спілкування.

Спершу у центрі безкоштовно навчали хорватської та англійської мов. Згодом програма розширилася, з’явилися арт-терапія, спортивні тренування, творчі гуртки, уроки української, математики та читання для дітей.

Фото: Favbet Foundation
Фото: Favbet Foundation

У грудні 2023 року тут відбулося перше святкування Дня святого Миколая. Понад 150 дітей разом із батьками отримали подарунки від Андрія Матюхи, президента фонду. Захід настільки сподобався громадам, що тепер його проводять щороку.

У травні 2024 року Favbet Foundation долучився до проведення спортивного  фестивалю, організованого ГО "Червона калина" до Міжнародного дня праці, який зібрав понад тисячу учасників. Подія об’єднала українців і хорватів, створивши майданчик для спілкування та взаємної підтримки. Також того року центр провів майстер-класи з гончарства та святкові різдвяні заходи.

Щороку тут проводяться День української мови, День вишиванки та літні фестивалі. Це допомагає переселенцям зберегти зв’язок із культурними традиціями та відчувати себе частиною української спільноти.

Фото: Favbet Foundation
Фото: Favbet Foundation

Результати взаємодії  Favbet Foundation з Dobro Dobrim

Хорватська гуманітарна організація Dobro Dobrim (DoDo) заснована у 2021 році для допомоги постраждалим від землетрусів, а після лютого 2022-го асоціація активно спрямувала свої ресурси на підтримку України.

Після аварії на Каховській ГЕС було підтримано доставку понад 11 тонн допомоги: продукти харчування, одяг, засоби гігієни, медикаменти, матраци, дитячі товари та корм для тварин. До акції долучилися "Червона Калина", Dobro Dobrim, команда Favbet Foundation на чолі з Андрієм Матюхою та сотні українців у Загребі.

Пізніше було організовано ще одну масштабну поставку речей першої необхідності.

Фото: Favbet Foundation
Фото: Favbet Foundation

Наступним кроком стала ініціатива відправки вантажу, куди входили гігієнічні набори, дезінфектори та продукти. У підтримці  проєкту брали участь Favbet Foundation, його президент Андрій Матюха, Dobro Dobrim, хорватські компанії Kefo d.o.o., Lochman & Rauscher, Medical Intertrade HEP та уряд Хорватії.

У 2025 році українська громада Загреба відзначила 34-ту річницю Незалежності України, поєднавши святкування з благодійним заходом. Було зібрано гуманітарної допомоги: ліки, хірургічні набори, продукти, іграшки, меблі, лікарняне обладнання та велосипеди. До події долучились Favbet Foundation, Dobro Dobrim, Посольство України та "Червона Калина".

Favbet Foundation та Андрій Матюха про плани на найближче майбутнє

Взаємодія фонду з волонтерами та хорватськими громадами показала ефективність.

"Кожна партія гуманітарки — це реальна підтримка людей, які сьогодні тримають фронт вдома. Заходи в Хорватії допомагають українцям зберігати сили та віру. Війна триває, і наша задача — забезпечувати постійну допомогу", — говорить Андрій Матюха, президент Favbet Foundation.

Фонд також продовжить підтримувати проєкти з освіти та спорту.

Лілія Подоляк

СуспільствоНаші за кордоном
Війна в Україні
Андрій Матюха
благодійність
Хорватія
Україна