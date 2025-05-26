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Кадровые перестановки в столичных РГА: Зеленский сделал ряд назначений

Киев • УНН

 • 2734 просмотра

Президент Украины назначил новых глав в ряде районных государственных администраций Киева, сменив руководство в Голосеевской, Соломенской и Шевченковской РГА.

Кадровые перестановки в столичных РГА: Зеленский сделал ряд назначений

Президент Украины Владимир Зеленский назначил ряд глав районных государственных администраций (РГА) в городе Киеве, передает УНН со ссылкой на распоряжение Президента Украины.

Детали

Распоряжением №65/2025-pп, Зеленский освободил Александра Поповцева от должности временного исполнения обязанностей главы Шевченковской РГА, и распоряжением №73/2025-pп назначил на эту должность Александра Сазановича.

Распоряжением №62/2025-pп, был освобожден глава Голосеевской РГА Сергей Садовый, а на его место распоряжением №66/2025-pп была назначена София Дунаевская.

Распоряжением №63/2025-pп, был освобожден от временного исполнения обязанностей главы Дарницкой РГА Александра Ковтунова, зато распоряжением №67/2025-pп он был назначен полноценным главой Дарницкой РГА.

Распоряжением №64/2025-pп, Президент освободил Ирину Чечотку от должности главы Соломенской РГА, и распоряжением №72/2025-рп назначен на эту должность Сергея Мовенко.

Распоряжением №68/2025-pп, главой Деснянской РГА был назначен Максим Бахматов. Распоряжением №69/2025-pп, главой Днепровской РГА назначен Андрей Паладий.

Также распоряжением №70/2025-pп и №71/2025-pп главами Подольской и Святошинской РГА были назначены Владимир Наконечный и Георгий Зантарая.

Напомним

Кабинет Министров Украины согласовал назначение новых руководителей двух районных государственных администраций Киева.

Павел Башинский

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