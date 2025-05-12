Кабмін погодив призначення нових голів Дарницької та Солом’янської РДА Києва

Кабінет Міністрів України погодив призначення нових очільників двох районних державних адміністрацій Києва. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Зокрема, йдеться про:

Ковтунова Олександра Володимировича - головою Дарницької районної державної адміністрації;

Мовенка Сергія Олександровича - головою Солом’янської районної державної адміністрації.

Доповнення

У грудні 2024 на Ковтунова Олександра тимчасово було покладено виконання обовʼязків керівника Дарницької районної державної адміністрації. До цього з квітня 2022 він був заступником.

Мовенко Сергій до листопада 2024 року обіймав посаду першого заступника голови Волинської ОДА.

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Нагадаємо

У квітні уряд звільнив та призначив низку посадовців в агенствах з питань мистецтв, кіно та водних ресурсів, а також погодив призначення голів декількох райдержадміністрацій Києва.