Кабмін погодив призначення нових голів Дарницької та Солом’янської РДА Києва
Київ • УНН
Кабмін погодив призначення Олександра Ковтунова головою Дарницької РДА, де він тимчасово виконував обов'язки, та Сергія Мовенка – головою Солом'янської РДА.
Кабінет Міністрів України погодив призначення нових очільників двох районних державних адміністрацій Києва. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
Зокрема, йдеться про:
- Ковтунова Олександра Володимировича - головою Дарницької районної державної адміністрації;
- Мовенка Сергія Олександровича - головою Солом’янської
районної державної адміністрації.
Доповнення
У грудні 2024 на Ковтунова Олександра тимчасово було покладено виконання обовʼязків керівника Дарницької районної державної адміністрації. До цього з квітня 2022 він був заступником.
Мовенко Сергій до листопада 2024 року обіймав посаду першого заступника голови Волинської ОДА.
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