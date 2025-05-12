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Кабмин назначил новых глав Дарницкой и Соломенской РГА Киева

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Кабмин назначил Александра Ковтунова главой Дарницкой РГА, где он временно исполнял обязанности, и Сергея Мовенко – главой Соломенской РГА.

Кабмин назначил новых глав Дарницкой и Соломенской РГА Киева

Кабинет Министров Украины назначил новых глав двух районных государственных администраций Киева. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

В частности, назначены:

  • Ковтунова Александра Владимировича - председателем Дарницкой районной государственной администрации;
    • Мовенко Сергея Александровича - председателем Соломенской районной государственной администрации.

      Дополнение

      В декабре 2024 года на Ковтунова Александра временно было возложено исполнение обязанностей руководителя Дарницкой районной государственной администрации. До этого с апреля 2022 года он был заместителем.

      Мовенко Сергей до ноября 2024 года занимал должность первого заместителя председателя Волынской ОГА.

      Правительство уволило первого заместителя министра обороны Гаврилюка и провело другие кадровые изменения18.04.25, 14:24 • 4778 просмотров

      Напомним

      В апреле правительство уволило и назначило ряд должностных лиц в агентствах по вопросам искусств, кино и водных ресурсов, а также согласовало назначение глав нескольких райгосадминистраций Киева.

      Алина Волянская

      Алина Волянская

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