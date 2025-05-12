Кабмин назначил новых глав Дарницкой и Соломенской РГА Киева
Киев • УНН
Кабмин назначил Александра Ковтунова главой Дарницкой РГА, где он временно исполнял обязанности, и Сергея Мовенко – главой Соломенской РГА.
Кабинет Министров Украины назначил новых глав двух районных государственных администраций Киева. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
В частности, назначены:
- Ковтунова Александра Владимировича - председателем Дарницкой районной государственной администрации;
- Мовенко Сергея Александровича - председателем Соломенской
районной государственной администрации.
Дополнение
В декабре 2024 года на Ковтунова Александра временно было возложено исполнение обязанностей руководителя Дарницкой районной государственной администрации. До этого с апреля 2022 года он был заместителем.
Мовенко Сергей до ноября 2024 года занимал должность первого заместителя председателя Волынской ОГА.
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Напомним
В апреле правительство уволило и назначило ряд должностных лиц в агентствах по вопросам искусств, кино и водных ресурсов, а также согласовало назначение глав нескольких райгосадминистраций Киева.