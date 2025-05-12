Кабмин назначил новых глав Дарницкой и Соломенской РГА Киева

Кабинет Министров Украины назначил новых глав двух районных государственных администраций Киева. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

В частности, назначены:

Ковтунова Александра Владимировича - председателем Дарницкой районной государственной администрации;

Мовенко Сергея Александровича - председателем Соломенской районной государственной администрации.

Дополнение

В декабре 2024 года на Ковтунова Александра временно было возложено исполнение обязанностей руководителя Дарницкой районной государственной администрации. До этого с апреля 2022 года он был заместителем.

Мовенко Сергей до ноября 2024 года занимал должность первого заместителя председателя Волынской ОГА.

Правительство уволило первого заместителя министра обороны Гаврилюка и провело другие кадровые изменения

Напомним

В апреле правительство уволило и назначило ряд должностных лиц в агентствах по вопросам искусств, кино и водных ресурсов, а также согласовало назначение глав нескольких райгосадминистраций Киева.