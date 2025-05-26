Кадрові перестановки у столичних РДА: Зеленський зробив низку призначень
Київ • УНН
Президент України призначив нових голів у низці районних державних адміністрацій Києва, змінивши керівництво в Голосіївській, Солом'янській та Шевченківській РДА.
Президент України Володимир Зеленський призначив низку голів районних державних адміністрацій (РДА) у місті Києві, передає УНН із посиланням на розпорядження Президента України.
Деталі
Розпорядженням №65/2025-pп, Зеленський звільнив Олександра Поповцева з посади тимчасового виконання обовʼязків голови Шевченківської РДА, і розпорядженням №73/2025-pп призначив на цю посаду Олександра Сазановича.
Розпорядженням №62/2025-pп, був звільнений голова Голосіївської РДА Сергій Садовий, а на його місце розпорядженням №66/2025-pп була призначена Софія Дунаєвська.
Розпорядженням №63/2025-pп, було звільнено від тимчасового виконання обовʼязків голови Дарницької РДА Олександра Ковтунова, натомість розпорядженням №67/2025-pп його було призначено повноцінним головою Дарницької РДА.
Розпорядженням №64/2025-pп, Президент звільнив Ірину Чечотку з посади голови Солом’янської РДА, і розпорядженням №72/2025-рп призначено на цю посаду Сергія Мовенка.
Розпорядженням №68/2025-pп, головою Деснянської РДА було призначено Максима Бахматова. Розпорядженням №69/2025-pп, головою Дніпровської РДА призначено Андрія Паладія.
Також розпорядженням №70/2025-pп та №71/2025-pп головами Подільської та Святошинської РДА було призначено Володимира Наконечного та Георгія Зантараю.
Нагадаємо
Кабінет Міністрів України погодив призначення нових очільників двох районних державних адміністрацій Києва.