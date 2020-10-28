Кабмин снял введенные из-за пандемии ограничения на выплаты чиновникам

"26 октября в соответствии с решением Конституционного суда Украины правительство сократило срок действия ограничения, установленного "Заключительными положениями" Закона об изменениях в Государственный бюджет Украины от 13 апреля 2020 года. А именно сняло ограничения, которыми месячное вознаграждение и заработная плата руководителям и членам наблюдательных советов предприятий государственного сектора определяется в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие вышеупомянутых решений стало возможным после принятия Верховной Радой 17 сентября 2020 года изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", что дало право Кабмину сокращать срок действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, которые приняли для предотвращения возникновения и распространения на территории Украины COVID-19.

"Одновременно постановлением о "Некоторых вопросах оплаты труда руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики" правительство вернуло предыдущие ограничения выплат руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий. В частности, возвращено порядок, когда размер вознаграждения определяется в кратности к среднемесячной оплате в зависимости от группы предприятия и вида его экономической деятельности. Также возвращены ограничения, которыми месячный размер заработной платы руководителя субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, который определяется в контракте, не должен превышать 1,25 млн грн", - указано в сообщении.

Сообщается, что принятое постановление соответствует подписанным международным договоренностям, согласно которым украинская власть засвидетельствовала намерение снять ограничения на выплаты до 1 июля 2020 года.

"Вместе с тем, заработная плата членов Кабинета Министров и в дальнейшем не превышает 5 размеров средней заработной платы", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, Конституционный Суд Украины признал решение об установлении на период действия карантина зарплат чиновникам таким, что не соответствует Конституции.

Напомним, 29 апреля Кабмин установил зарплаты чиновникам до конца карантина, с лимитом в 47 тыс. грн.