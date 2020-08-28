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КСУ визнав обмеження зарплат чиновникам на період карантину незаконним

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Конституційний Суд України визнав рішення про встановлення на період дії карантинних обмежень зарплат чиновникам таким, що не відповідає Конституції. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації КСУ.

КСУ визнав обмеження зарплат чиновникам на період карантину незаконним

“Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі щодо конституційності встановлених на період дії карантину обмежень прав і свобод громадян… Рішенням Конституційного Суду України визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення: частин першої, третьої статті 29 Закону № 294; абзацу дев’ятого пункту 2 розділу 2 „Прикінцеві положення“ Закону № 553. Зазначені положення законів визнані неконституційними та втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього рішення”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суб’єкт права на конституційне подання – Верховний Суд – звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення підпунктів 5, 6, 7, 14 пункту 3, абзацу шостого пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України „Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів“ від 20 травня 2020 року № 392 (далі – Постанова № 392), а також пунктів про самоізоляцію.

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Повідомляється, що Конституційний Суд України наголосив, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить Конституції України.

“Також Суд в своєму рішенні вказав таке: скасування чи зміна законом про Державний бюджет України обсягу прав і гарантій та законодавчого регулювання, передбачених у спеціальних законах, суперечить Конституції України. Установлення граничного розміру заробітної плати, грошового забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ, передбачене у квітні 2020 року та на період до завершення місяця, в якому відміняється карантин, установлений Кабінетом Міністрів України, є невизначеним щодо дії в часі та не забезпечує передбачуваності застосування цих норм права”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що заробітна плата та грошове забезпечення працівників Кабміну, службових і посадових осіб органів законодавчої та судової влади поставлені в залежність від виконавчої влади і обмеження передбачених оспорюваними положеннями статті 29 Закону № 294 виплат є допустимим за умов воєнного або надзвичайного стану, однак такого роду обмеження має запроваджуватися пропорційно, з встановленням чітких часових строків та у жорсткій відповідності до Конституції та законів України.

Вказано, що рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Нагадаємо, 29 квітня Кабмін встановив зарплати чиновникам до кінця карантину, з лімітом в 47 тис. грн.

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