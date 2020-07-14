Разумков: повертати зарплати чиновникам зарано, ще карантин не кінчився

“Виходячи з того, в якій достатньо непростій ситуації сьогодні знаходиться держава, я в першу чергу говорю з точки зору економіки, я розумію, що це все в великій мірі наслідки коронавірусу, але повертати поки що зарплати всім чиновникам — я думаю, що трохи зарано, назвемо це так. В нас ще не закінчився карантин. Ті обмеження, які є, більшій частині представників державних інституцій дозволяють нормально існувати”, — сказав Разумков.

Він зазначив, що кожна людина хоче отримувати більше, але зарплата чиновників повинна бути співмірною з тим, що отримують люди.

Нагадаємо, 29 квітня Кабмін встановив зарплати чиновникам до кінця карантину, з лімітом в 47 тис. грн.