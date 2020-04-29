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Кабмін встановив зарплати чиновникам до кінця карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні підтримав проект постанови про питання розміру оплати праці керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад субʼєктів господарювання державного сектору економіки, передає кореспондент УНН.

“Відповідно до пункту 10 розділу 2 прикінцевого положення Закону України від 13 квітня 2020 року про внесення змін до Закону України про Державний бюджет на 2020 рік пропонується наступна постанова: встановити що в квітні 2020 року та на період до завершення місяця в якому відміняється карантин, місячний розмір заробітної плати керівників, членів виконавчих органів та винагород членів наглядових рад суб’єктів господарювання та державного сектору економіки, включаючи державні банки, не повинен перевищувати 47 тис. грн”, — пояснив доповідач, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Проект було прийнято з доопрацюванням в одноденний термін.

Як повідомляв УНН, Шмигаль анонсував прийняття рішення щодо послаблення карантину наступного тижня.

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