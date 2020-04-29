Шмигаль анонсував прийняття рішення щодо послаблення карантину наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У наступну середу уряд планує прийняття рішення щодо послаблення карантину з 11 травня. Про це прем’єр-міністр України повідомив Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Те, що у нас менше хворих у порівнянні з іншими країнами, це заслуга карантинних заходів. Ті заклики, достроково вийти з карантину наражають всіх українців на небезпеку... Ми під час засідання приймемо рішення щодо відкриття продуктових і аграрних ринків з певними умовами. Наступної середи ми також приймемо рішення, які з 11 травня послаблять певні карантинні умови і це також прописано та комунікуємо”, — зазначив він.
Нагадаємо, якщо в Україні буде стрімке зниження кількості хворих на COVID-19, то в процесі виходу з карантину можна буде пропустити декілька етапів, які раніше озвучив Кабінет міністрів.