Шмигаль анонсував прийняття рішення щодо послаблення карантину наступного тижня

“Те, що у нас менше хворих у порівнянні з іншими країнами, це заслуга карантинних заходів. Ті заклики, достроково вийти з карантину наражають всіх українців на небезпеку... Ми під час засідання приймемо рішення щодо відкриття продуктових і аграрних ринків з певними умовами. Наступної середи ми також приймемо рішення, які з 11 травня послаблять певні карантинні умови і це також прописано та комунікуємо”, — зазначив він.

Нагадаємо, якщо в Україні буде стрімке зниження кількості хворих на COVID-19, то в процесі виходу з карантину можна буде пропустити декілька етапів, які раніше озвучив Кабінет міністрів.