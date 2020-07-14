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Разумков: возвращать зарплаты чиновникам рано, еще карантин не кончился

Разумков: возвращать зарплаты чиновникам рано, еще карантин не кончился

Киев  •  УНН

 • 23010 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что возвращать зарплаты всем чиновникам рановато, ведь еще не закончился карантин. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

“Исходя из того, в какой достаточно непростой ситуации сегодня находится государство, я в первую очередь говорю с точки зрения экономики, я понимаю, что это все в большой степени последствия коронавируса, но возвращать пока зарплаты всем чиновникам — я думаю, что рановато, назовем это так. У нас еще не закончился карантин. Те ограничения, которые есть, большей части представителей государственных институтов позволяют нормально существовать”, — сказал Разумков.

Он отметил, что каждый человек хочет получать больше, но зарплата чиновников должна быть соразмерна с тем, что получают люди.

Напомним, 29 апреля Кабмин установил зарплаты чиновникам до конца карантина, с лимитом в 47 тыс. грн.

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