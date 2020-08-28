КСУ признал ограничение зарплат чиновникам на период карантина незаконным

"Конституционный Суд Украины принял решение по делу о конституционности установленных на период действия карантина ограничений прав и свобод граждан ... Решением Конституционного Суда Украины признаны не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) положения: частей первой, третьей статьи 29 Закона № 294; абзаца девятого пункта 2 раздела 2 "Заключительные положения" Закона № 553. Указанные положения законов признаны неконституционными и теряют силу со дня принятия Конституционным Судом Украины этого решения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что субъект права на конституционное представление - Верховный Суд - обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством признать не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) положения подпунктов 5, 6, 7, 14 пункта 3, абзаца шестого пункта 6 постановления Кабинета министров Украины "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий" от 20 мая 2020 года № 392 (далее - Постановление № 392), а также пунктов о самоизоляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумков заявил, что возвращать зарплаты чиновникам рано, еще карантин не кончился

Сообщается, что Конституционный Суд Украины отметил, что ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина возможно в случаях, определенных Конституцией Украины. Такое ограничение может устанавливаться исключительно законом - актом, принятым Верховной Радой Украины как единственным органом законодательной власти в Украине. Установление такого ограничения подзаконным актом противоречит Конституции Украины.

"Также Суд в своем решении указал следующее: отмена или изменение законом о Государственном бюджете Украины объема прав и гарантий и законодательного регулирования, предусмотренных в специальных законах, противоречит Конституции Украины. Установление предельного размера заработной платы, денежного обеспечения работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений, предусмотренное в апреле 2020 года и на период до завершения месяца, в котором отменяется карантин, установленный Кабинетом министров Украины, является неопределенным относительно действия во времени и не обеспечивает предсказуемости применения этих норм права", - указано в сообщении.

Отмечается, что заработная плата и денежное обеспечение работников Кабмина, служебных и должностных лиц органов законодательной и судебной власти поставлены в зависимость от исполнительной власти и ограничения предусмотренных оспариваемыми положениями статьи 29 Закона № 294 выплат является допустимым в условиях военного или чрезвычайного положения, однако такого рода ограничения должно вводиться пропорционально, с установлением четких временных сроков и в строгом соответствии с Конституцией и законами Украины.

Указано, что решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Напомним, 29 апреля Кабмин установил зарплаты чиновникам до конца карантина, с лимитом в 47 тыс. грн.