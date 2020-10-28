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Кабмін зняв введені через пандемію обмеження на виплати чиновникам

Кабмін зняв введені через пандемію обмеження на виплати чиновникам

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Кабінет міністрів зняв обмеження, які ввели через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, що визначали розмір заробітної плати та місячної винагороди керівникам та членам наглядових рад підприємств держсектору на рівні не більше, ніж 10 розмірів мінімальної заробітної плати. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.

"26 жовтня відповідно до рішення Конституційного суду України уряд скоротив строк дії обмеження, встановленого "Прикінцевими положеннями" Закону про зміни до Державного бюджету України від 13 квітня 2020 року. А саме зняв обмеження, якими місячна винагорода і заробітна плата керівникам та членам наглядових рад підприємств державного сектору визначається у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прийняття вищезазначених рішень стало можливим після прийняття Верховною Радою 17 вересня 2020 року змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", що надало право Кабміну скорочувати строк дії обмежень, заборон, пільг та гарантій, які прийняли для запобігання виникненню і поширенню на території України COVID-19.

"Одночасно постановою про "Деякі питання оплати праці керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки" уряд повернув попередні обмеження виплат керівникам та членам наглядових рад державних підприємств. Зокрема, повернуто порядок, коли розмір винагороди визначається у кратності до середньомісячної оплати в залежності від групи підприємства та виду його економічної діяльності. Також повернуті обмеження, якими місячний розмір заробітної плати керівника суб’єкта господарювання державного сектору економіки, що визначається у контракті, не повинен перевищувати 1,25 млн грн", - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що прийнята постанова відповідає підписаним міжнародним домовленостям, відповідно до яких українська влада засвідчила намір зняти обмеження на виплати до 1 липня 2020 року.

"Разом з тим, заробітна плата членів Кабінету Міністрів і надалі не перевищує 5 розмірів середньої заробітної плати", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, Конституційний Суд України визнав рішення про встановлення на період дії карантинних обмежень зарплат чиновникам таким, що не відповідає Конституції

Нагадаємо, 29 квітня Кабмін встановив зарплати чиновникам до кінця карантину, з лімітом у 47 тис. грн.

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