Кабмин увеличил численность штата Фонда госимущества
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Кабинет министров Украины разрешил Фонда государственного имущества увеличить штатную численность. Это связано с недавней приватизацией гостиницы на более 1 млрд грн. Об этом во время брифинга в среду, после заседания правительства сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает корреспондент УНН.
"Мы изменили штатную численность Фонда государственного имущества. Известно, что недавно Фонд имущества провел одну из самых удачных публичных приватизаций, в частности, был приватизирован отель, который находился в сфере управления государственного управления делами. И сумма, которая поступит в бюджет после верификации средств - она превышает 1 млрд грн. Соответственно, для организации таких мероприятий нужно было оптимизировать структуру Фонда имущества. И они в своих бюджетных назначениях получили дополнительную возможность за счет территориальных подразделений доукомплектовать подразделения, которые занимаются, собственно, открытыми продажами", - отметил Немчинов.
Напомним, 15 июля отель "Днепр" в Киеве выставили на аукцион, его стартовая цена составляла 80 млн 923 тыс. 400 гривен. В итоге, отель продали за 1,1 млрд гривен. Победителем аукциона стало ООО "Смартлденд".