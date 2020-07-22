Кабмин увеличил численность штата Фонда госимущества

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 21511 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100922 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105809 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132407 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110236 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130728 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101951 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102558 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104400 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102046 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Кабмин увеличил численность штата Фонда госимущества

Кабмин увеличил численность штата Фонда госимущества

Киев  •  УНН

 • 15635 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Кабинет министров Украины разрешил Фонда государственного имущества увеличить штатную численность. Это связано с недавней приватизацией гостиницы на более 1 млрд грн. Об этом во время брифинга в среду, после заседания правительства сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает корреспондент УНН.

"Мы изменили штатную численность Фонда государственного имущества. Известно, что недавно Фонд имущества провел одну из самых удачных публичных приватизаций, в частности, был приватизирован отель, который находился в сфере управления государственного управления делами. И сумма, которая поступит в бюджет после верификации средств - она превышает 1 млрд грн. Соответственно, для организации таких мероприятий нужно было оптимизировать структуру Фонда имущества. И они в своих бюджетных назначениях получили дополнительную возможность за счет территориальных подразделений доукомплектовать подразделения, которые занимаются, собственно, открытыми продажами", - отметил Немчинов.

Напомним, 15 июля отель "Днепр" в Киеве выставили на аукцион, его стартовая цена составляла 80 млн 923 тыс. 400 гривен. В итоге, отель продали за 1,1 млрд гривен. Победителем аукциона стало ООО "Смартлденд".

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