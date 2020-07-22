Кабмін збільшив чисельність штату Фонду держмайна

"Ми змінили штатну чисельність Фонду державного майна. Відомо, що нещодавно Фонд майна провів одну з найбільш вдалих публічних приватизацій, зокрема, було приватизовано готель, який знаходився у сфері управління державного управління справами. І сума, яка надійде до бюджету після верифікації коштів - вона перевищує 1 млрд грн. Відповідно, для організації таких заходів треба було оптимізувати структуру Фонду майна. І вони в межах своїх бюджетних призначень отримали додаткову можливість за рахунок територіальних підрозділів доукомплектувати підрозділи, які займаються, власне, відкритими продажами", - зазначив Немчінов.

Нагадаємо, 15 липня готель "Дніпро" у Києві виставили на аукціон, його стартова ціна становила 80 млн 923 тис. 400 гривень. Зрештою, готель продали за 1,1 млрд гривень. Переможцем аукціону стало ТОВ "Смартлденд".



