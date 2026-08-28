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Кабмин запускает новую программу для науки и бизнеса — на это выделят 100 млн гривен

Киев • УНН

 • 1164 просмотра

В 2026 году государство направит 100 млн грн на совместные разработки науки и бизнеса. Доля софинансирования составит 50–65%, продолжительность проектов — до 18 месяцев.

Кабмин запускает новую программу для науки и бизнеса — на это выделят 100 млн гривен

Кабинет министров впервые запускает механизм государственной поддержки совместных прикладных исследований и разработок, которые будут выполнять научные учреждения и университеты по заказу технологического бизнеса.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Кабмин и Министерство образования и науки.

Детали

В 2026 году на реализацию программы предусмотрено 100 млн гривен, а доля государственного софинансирования в зависимости от размера предприятия составит от 50% до 65% стоимости проекта.

Новый механизм должен объединить потребности украинского технологического бизнеса с возможностями государственных университетов и научных учреждений. Речь идет о модели, при которой компания формулирует конкретную технологическую, производственную или инженерную проблему, а научная команда разрабатывает решение, которое потенциально может быть внедрено в производство.

Таким образом государство планирует поддерживать фундаментальные и инициативные исследования, а прежде всего прикладные проекты, имеющие конкретного потенциального заказчика и перспективу практического использования. Ожидается, что новая система позволит сократить путь от научной идеи или лабораторной разработки до готовой технологии, продукта или производственного решения.

Особый акцент — на технологиях, которые можно использовать в интересах обороны Украины, а также для модернизации украинской промышленности и других секторов экономики.

В государственном бюджете на реализацию нового механизма в 2026 году предусмотрели 100 млн гривен. При этом финансирование проектов не будет полностью возложено на государство. Бизнес, заинтересованный в соответствующей технологии или разработке, также должен вкладывать собственные средства.

Доля государственного финансирования будет зависеть от размера компании. Для малого бизнеса государство сможет покрывать до 65% стоимости проекта. Для средних предприятий уровень государственного софинансирования составит до 60%, для крупного бизнеса — до 50%. Остальную необходимую сумму должна обеспечить компания-инициатор.

Такой подход должен подтвердить реальную заинтересованность предприятия в результатах исследования и его готовность не только сформулировать технологический запрос, но и участвовать в финансировании разработки и ее дальнейшем внедрении.

Известно, что максимальная продолжительность одного исследовательского или опытно-конструкторского проекта составит 18 месяцев.

Какие разработки планируют поддерживать

Одним из ключевых направлений программы определили национальную безопасность и оборону. В частности, потенциально речь идет об исследованиях и разработках в сфере вооружения и военной техники, роботизированных систем, новых материалов, информационных технологий и других технологических решений, которые могут быть использованы для нужд обороны.

В то же время программа не будет ограничиваться исключительно оборонными проектами. Среди определенных МОН направлений также есть технологии транспортировки энергии, повышения энергоэффективности, ресурсосбережения и развития альтернативных источников энергии.

Отдельный блок — высокотехнологичный транспорт, ракетно-космическая отрасль, авиа- и судостроение.

Также предусматривается поддержка исследований в сфере создания новых материалов, технологий их производства, обработки и соединения, а также наноматериалов и нанотехнологий. В число приоритетов входят и технологическая модернизация агропромышленного комплекса, медицинские технологии, новое медицинское оборудование, методы лечения и фармацевтические разработки.

Также среди выбранных направлений — экологически чистые производственные технологии, природоохранные решения, современные информационно-коммуникационные технологии и робототехника.

Как будут формировать первые проекты

Подготовка к запуску первого конкурса началась еще до принятия соответствующего решения правительством. 19 августа Министерство образования и науки объявило сбор технологических и производственных запросов от украинских компаний. Бизнесу предложили сообщить о технологических проблемах, которые предприятия не могут решить собственными силами и для которых потенциально требуется привлечение ученых.

На данном этапе компаниям не нужно готовить полное техническое задание или готовый проект. Предприятие может описать проблему, потребность в конкретной технологии, продукте или техническом решении. В дальнейшем такие запросы должны стать основой для формирования тематик первого конкурсного отбора.

Модель фактически предусматривает цепочку, при которой бизнес определяет технологическую проблему, научная команда предлагает способ её решения, а государство и компания совместно финансируют проведение исследования или разработки.

Кто будет выполнять исследования

К реализации проектов планируют привлекать команды государственных университетов и научных учреждений. Это должно дать возможность использовать научную инфраструктуру, лаборатории и наработки украинских исследователей для решения прикладных технологических задач предприятий. Одновременно механизм должен создать для научных учреждений дополнительный источник финансирования и стимул работать над разработками, у которых есть конкретный потенциальный пользователь.

В проекте порядка, который МОН ранее выносило на общественное обсуждение, предусматривалась возможность заключения трёхстороннего договора между Министерством образования и науки, научным учреждением или университетом и компанией-инициатором. В таких договорах предполагалось определять объём и порядок финансирования, ожидаемые результаты исследования, сроки выполнения работ, а также вопросы, касающиеся прав на интеллектуальную собственность, созданную в рамках проекта.

Этот аспект имеет особое значение для технологического бизнеса, поскольку от условий использования патентов, технологий, программного обеспечения или других результатов разработки будет зависеть возможность их дальнейшего серийного производства и коммерциализации.

Что ещё должен определить конкурс

Несмотря на запуск механизма, ряд параметров будущего конкурсного отбора должен быть детализирован непосредственно в конкурсной документации. В частности, речь идёт о максимально возможном размере государственного финансирования одного проекта, конкретном перечне допустимых расходов, порядке подачи заявок и их оценки.

Также должны быть подробно определены критерии, по которым эксперты будут оценивать технологическую перспективность проектов, их практическую ценность, возможность внедрения и потенциальный экономический или оборонный эффект.

Особое значение будут иметь правила распределения прав на результаты исследований и интеллектуальную собственность между бизнесом и научным учреждением.

Контекст

Подготовка нового механизма сотрудничества науки и бизнеса началась  в конце 2025 года. В декабре Министерство образования и науки вынесло на общественное обсуждение проект постановления о запуске совместных научных исследований с бизнесом.

Целью инициативы называли создание системы, при которой государственные средства будут направляться на разработки, соответствующие конкретным технологическим потребностям украинских предприятий. Отдельное финансирование нового механизма предусмотрели в государственном бюджете на 2026 год.

Для конкурса, который на этапе подготовки фигурировал под названием "Бизнес и наука", заложили около 100 млн гривен.

Запуск программы должен стать попыткой решить одну из давних проблем украинской науки — слабую связь между научными исследованиями и их практическим применением в промышленности.

Из-за ограниченного спроса бизнеса на научные разработки значительная часть результатов исследований традиционно не доходила до стадии серийного производства или коммерческого использования. Новый механизм должен изменить эту модель: компании должны непосредственно участвовать в формировании тематики исследований, финансировать часть работ и быть заинтересованными в дальнейшем использовании полученных технологий.

Для государства программа также имеет оборонное значение, поскольку позволяет направлять научный потенциал университетов и исследовательских учреждений на решение технологических задач, необходимых украинскому оборонно-промышленному комплексу.

В то же время эффективность нового механизма будет зависеть от того, насколько быстро удастся провести первый конкурс, привлечь к нему технологический бизнес и обеспечить реальное внедрение профинансированных разработок.

Напомним

Немного ранее украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт.

Александра Василенко

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