Кабмин вводит новый формат промышленных площадок - эко-индустриальные парки

Кабинет министров одобрил проект закона о введении понятия "эко-индустриальный парк", который станет инновационным форматом промышленных площадок, где бизнес будет использовать альтернативные источники энергии. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

"Сегодня приняли несколько решений, направленных на реализацию политики "Сделано в Украине". Подаем в Верховную Раду законопроект о введении понятия "эко-индустриальный парк". Это будет инновационный формат промышленных площадок, где бизнес будет использовать альтернативные источники энергии, рационально подходить к управлению отходами и оптимизирует использование водных ресурсов", - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования функционирования индустриальных парков и внедрения модели эко-индустриального парка в Украине.

В частности, документ уточняет требования относительно документов, процедур, прав и обязательств, а также отношений субъектов индустриальных парков в процессе создания и функционирования индустриальных парков.

Вводится понятие "индустриальный парк" путем упрощения терминологии (вместо "индустриальный (промышленный) парк"). Уточнен перечень видов экономической деятельности, которые могут осуществляться на территории индустриального парка, а также осуществление которых в индустриальном парке запрещено.

Также вводятся понятия "эко-индустриальный парк" и "промышленный симбиоз в пределах индустриального парка". Кроме того, устанавливаются полномочия уполномоченного государственного органа по определению индустриального парка, который включен в Реестр индустриальных парков, эко-индустриальным парком в порядке, установленном КМУ, и определен перечень оснований для принятия уполномоченным органом решения о лишении индустриального парка статуса эко-индустриального парка.

Предусмотрено, что выбор территории для эко-индустриального парка осуществляется с учетом приоритета экологической безопасности, сохранения и развития природоохранных территорий и объектов.

Напомним

Правительство включило в Реестр индустриальных (промышленных) парков - парк "Мироновка", что на Киевщине. В Украине будет работать уже 100 индустриальных парков.