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Кабмін запроваджує новий формат промислових майданчиків - еко-індустріальні парки

Кабмін запроваджує новий формат промислових майданчиків - еко-індустріальні парки

Київ • УНН

 • 24273 перегляди

Уряд схвалив законопроєкт про запровадження поняття "еко-індустріальний парк". Нова модель передбачає використання альтернативних джерел енергії та раціональне управління ресурсами.

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про запровадження поняття "еко-індустріальний парк", що стане інноваційним форматом промислових майданчиків, де бізнес використовуватиме альтернативні джерела енергії. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

"Сьогодні ухвалили декілька рішень, які направлені на реалізацію політики "Зроблено в Україні". Подаємо до Верховної Ради законопроєкт про запровадження поняття "еко-індустріальний парк". Це буде інноваційний формат промислових майданчиків, де бізнес використовуватиме альтернативні джерела енергії, раціонально підходитиме до управління відходами та оптимізує використання водних ресурсів", - повідомив Шмигаль.

Доповнення

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін схвалив проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування індустріальних парків і запровадження моделі еко-індустріального парку в Україні.

Зокрема, документ уточнює вимоги щодо документів, процедур, прав і зобов’язань, а також відносин субʼєктів індустріальних парків у процесі створення та функціонування індустріальних парків.

Вводиться поняття "індустріальний парк" шляхом спрощення термінології (замість "індустріальний (промисловий) парк"). Уточнено перелік видів економічної діяльності, які можуть здійснюватись на території індустріального парку, а також здійснення яких у індустріальному парку заборонено.

Також вводяться поняття "еко-індустріальний парк" та "промисловий симбіоз в межах індустріального парку". Окрім того, встановлюються повноваження уповноваженого державного органу щодо визначення індустріального парку, який включений до Реєстру індустріальних парків, еко-індустріальним парком у порядку, встановленому КМУ, та визначено перелік підстав для прийняття уповноваженим органом рішення про позбавлення індустріального парку статусу еко-індустріального парку.

Передбачено, що вибір території для еко-індустріального парку здійснюється з урахуванням пріоритету екологічної безпеки, збереження і розвитку природоохоронних територій та об’єктів.

Нагадаємо

Уряд включив до Реєстру індустріальних (промислових) парків - парк "Миронівка", що на Київщині. В Україні буде працювати вже 100 індустріальних парків.

Павло Башинський

Павло Башинський

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