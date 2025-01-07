Кабмін запроваджує новий формат промислових майданчиків - еко-індустріальні парки
Київ • УНН
Уряд схвалив законопроєкт про запровадження поняття "еко-індустріальний парк". Нова модель передбачає використання альтернативних джерел енергії та раціональне управління ресурсами.
Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про запровадження поняття "еко-індустріальний парк", що стане інноваційним форматом промислових майданчиків, де бізнес використовуватиме альтернативні джерела енергії. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
"Сьогодні ухвалили декілька рішень, які направлені на реалізацію політики "Зроблено в Україні". Подаємо до Верховної Ради законопроєкт про запровадження поняття "еко-індустріальний парк". Це буде інноваційний формат промислових майданчиків, де бізнес використовуватиме альтернативні джерела енергії, раціонально підходитиме до управління відходами та оптимізує використання водних ресурсів", - повідомив Шмигаль.
Доповнення
Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін схвалив проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування індустріальних парків і запровадження моделі еко-індустріального парку в Україні.
Зокрема, документ уточнює вимоги щодо документів, процедур, прав і зобов’язань, а також відносин субʼєктів індустріальних парків у процесі створення та функціонування індустріальних парків.
Вводиться поняття "індустріальний парк" шляхом спрощення термінології (замість "індустріальний (промисловий) парк"). Уточнено перелік видів економічної діяльності, які можуть здійснюватись на території індустріального парку, а також здійснення яких у індустріальному парку заборонено.
Також вводяться поняття "еко-індустріальний парк" та "промисловий симбіоз в межах індустріального парку". Окрім того, встановлюються повноваження уповноваженого державного органу щодо визначення індустріального парку, який включений до Реєстру індустріальних парків, еко-індустріальним парком у порядку, встановленому КМУ, та визначено перелік підстав для прийняття уповноваженим органом рішення про позбавлення індустріального парку статусу еко-індустріального парку.
Передбачено, що вибір території для еко-індустріального парку здійснюється з урахуванням пріоритету екологічної безпеки, збереження і розвитку природоохоронних територій та об’єктів.
Нагадаємо
Уряд включив до Реєстру індустріальних (промислових) парків - парк "Миронівка", що на Київщині. В Україні буде працювати вже 100 індустріальних парків.