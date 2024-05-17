Кабмин ввел ограничения на работу онлайн-казино в Украине: о чем идет речь

Кабинет министров на своем заседании 17 мая принял решение ввести ограничения на рекламу азартных игр и торговых марок, под которыми осуществляется деятельность по проведению азартных игр, в частности с использованием символики Вооруженных Сил Украины - до того как новый закон об азартных играх вступит в силу. Об этом сообщил представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает УНН.

"Принято решение, во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20.04.2024 "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", введенного в действие Указом Президента Украины от 20.04. 2024 N 234, до вступления в силу Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей, но не позднее окончания действия правового режима военного положения, установить порядок ограничения рекламы азартных игр, осуществляется путем ограничения распространения рекламы азартных игр, рекламы торговых марок, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми осуществляется деятельность

Установлено, что:

регистрация организаторами азартных игр в сети Интернет нескольких клиентских счетов для одного игрока запрещена;

при проведении азартных игр в интернете организаторы азартных игр обязаны: ввести обязательные перерывы в азартной игре для каждого игрока;



после регистрации игрока в онлайн-системе организатора азартных игр или до момента принятия ставки получить от игрока информацию относительно:



лимита средств, которые игрок желает тратить на азартную игру в течение определенного времени (суток, недели, месяца), и установить ему выбранный лимит с возможностью его изменения не чаще одного раза в месяц;



максимального времени непрерывного участия игрока в азартной игре в течение суток и максимального времени его участия в азартной игре в течение недели и установить выбранное время участия в игре.



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