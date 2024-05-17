Кабмін ввів обмеження на роботу онлайн-казино в Україні: про що йдеться

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Київ • УНН

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Кабінет Міністрів ввів обмеження на азартні ігри в Інтернеті в Україні, включаючи обмеження реклами з військовою символікою, заборону на кілька акаунтів для одного гравця, обов'язкові перерви для гравців та дозвіл гравцям встановлювати ліміти на витрати та час, проведений в азартних іграх.

Кабінет міністрів на своєму засіданні 17 травня ухвалив рішення ввести обмеження на рекламу азартних ігор і торговельних марок,  під якими провадиться діяльність з проведення азартних ігор, зокрема з використанням символіки Збройних Сил України - до того як новий закон про азартні ігри набуде чинності. Про це повідомив  представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук, передає УНН

"Прийнято рішення, на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.04.2024 "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", уведеного в дію Указом Президента України від 20.04.2024 N 234, до набрання чинності Законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей, але не пізніше закінчення дії правового режиму воєнного стану, встановити порядок обмеження реклами азартних ігор, що здійснюється шляхом обмеження розповсюдження реклами азартних ігор, реклами торговельних марок, інших обʼєктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також розповсюдження відповідного контекстного матеріалу", - написав Мельничук у Telegram. 

Установлено, що: 

  • реєстрація організаторами азартних ігор в мережі Інтернет кількох клієнтських рахунків для одного гравця заборонена; 
  • під час проведення азартних iгop в lнтернеті організатори азартних ігор зобов'язані: запровадити обов'язкові перерви в азартній грі для кожного гравця; 
  • після реєстрації гравця в онлайн-системі організатора азартних iгор або до моменту прийняття ставки одержати від гравця інформацію щодо: 
  • ліміту коштів, які гравець бажає витрачати на азартну гру протягом певного часу (доби, тижня, місяця), та встановити йому обраний ліміт з можливістю його зміни не частіше одного разу на місяць;
  • максимального часу безперервної участі гравця в азартній грі протягом доби i максимального часу його участі в азартній грі протягом тижня та встановити обраний час участі у грі.

Боротьба з азартними іграми та онлайн-казино без ліцензії: заблоковано понад 2500 сайтів, порушено 450 кримінальних справ28.04.24, 11:57 • 21276 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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