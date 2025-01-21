Кабмин ввел новые правила для госрезервов и закупок: о чем идет речь
Киев • УНН
Правительство утвердило новый порядок формирования государственных резервов и алгоритм проведения проверок закупок.
Кабинет министров утвердил новый порядок формирования государственных резервов и алгоритм проведения проверок закупок. Об этом рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Детали
Шмыгаль напомнил, что осенью прошлого года ликвидировали Государственное агентство резерва и создали Государственное агентство по управлению резервами Украины.
"Сегодня делаем следующий шаг - утверждаем Порядок формирования государственных резервов и перемещения материальных ценностей, а также Порядок отбора ответственных хранителей и резервантов", - сказал он.
По словам Премьера, это усилит контроль и ответственность всех задействованных в процесс.
"Также сегодня усиливаем эффективность закупок. Совершенствуем алгоритм проведения проверок закупок со стороны Государственной аудиторской службы", - добавил Шмыгаль.
Напомним
26 сентября 2024 года Кабинет министров ликвидировал Государственное агентство резерва и создал Государственное агентство по управлению резервами Украины.