Кабмін запровадив нові правила для держрезервів та закупівель: про що йдеться

Кабінет міністрів затвердив новий порядок формування державних резервів та алгоритм проведення перевірок закупівель. Про це розповів Премʼєр міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

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Шмигаль нагадав, що восени минулого року ліквідували Державне агентство резерву та створили Державне агентство з управління резервами України.

"Сьогодні робимо наступний крок - затверджуємо Порядок формування державних резервів та переміщення матеріальних цінностей, а також Порядок відбору відповідальних зберігачів та резервантів", - сказав він.

За словами Премʼєра, це посилить контроль та відповідальність усіх задіяних у процес.

"Також сьогодні посилюємо ефективність закупівель. Вдосконалюємо алгоритм проведення перевірок закупівель з боку Державної аудиторської служби", - додав Шмигаль.

Нагадаємо

26 вересня 2024 року Кабінет міністрів ліквідував Державне агентство резерву та утворив Державне агентство з управління резервами України.