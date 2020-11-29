Кабмин рассматривает возможность "интеллектуального локдауна" - Арахамия

"Вероятность полного локдауна 90%. Есть шансы, что нам повезет, но пока выглядит так, что вероятность очень высока. Теперь вопрос, как его правильно ввести и в каком формате. Правительство заявляет об определенном интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а такой... скорректированный на реалии в каждом регионе, в частности общественный транспорт и т.д.", - заявил Арахамия.

"Слуга народа" также оценил возможность остановки общественного транспорта во время карантина.

"Давайте рассмотрим. Если мы сделаем локдаун условно завтра, то все предприятия работают, и мы в этом локдауне должны погасить общественный транспорт, например, киевское метро. В этом случае мы столкнемся с огромными трудностями по развозке людей, каким образом они доберутся до работы. Если это произойдет, например, 27 декабря, то вообще-то эта проблема (транспортная - ред.) снимается сама. С точки зрения последствий и неудобств для людей - конечно, это испортит новогодние праздники, однако это не так сильно ударит по экономике", - сказал он.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В правительстве идут разговоры о том, что возможен локдаун на несколько недель в декабре.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.