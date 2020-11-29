Кабмін розглядає можливість "інтелектуального локдауну" - Арахамія

"Імовірність повного локдауну 90%. Є шанси, що нам пощастить, але поки виглядає так, що ймовірність дуже висока. Тепер питання, як його правильно ввести та в якому форматі. Уряд заявляє про певний інтелектуальний локдаун. Тобто не той повний локдаун, який був навесні, а такий... скоригований на реалії в кожному регіоні, зокрема громадський транспорт тощо", - заявив Арахамія.

"Слуга народу" також оцінив можливість зупинки громадського транспорту під час карантину.

"Нумо розгляньмо. Якщо ми зробимо локдаун умовно завтра, то всі підприємства працюють, і ми в цьому локдауні повинні погасити громадський транспорт, наприклад, київське метро. В цьому випадку ми зіткнемося з величезними труднощами по розвезенню людей, яким чином вони доберуться до роботи. Якщо це станеться, наприклад, 27 грудня, то взагалі-то ця проблема (транспортна - ред.) знімається як така. З точки зору наслідків і незручностей для людей - звичайно, це зіпсує новорічні свята, проте це не так сильно вдарить по економіці", - сказав він.

На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не має працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. В уряді йдуть розмови про те, що можливий локдаун на кілька тижнів у грудні.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.