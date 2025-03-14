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Кабмин разрешил АРМА продать конфискованные облигации у "Sia Royal Pay Europe", которая связана с российским букмекером "1xBet"

Киев • УНН

 • 13003 просмотра

Кабмин разрешил АРМА продать конфискованные у компании Royal Pay Europe облигации на сумму 1,8 млрд грн. Средства пойдут в фонд восстановления Украины после агрессии РФ.

Кабмин разрешил АРМА продать конфискованные облигации у "Sia Royal Pay Europe", которая связана с российским букмекером "1xBet"

Кабинет министров согласовал предложение Агентства по розыску и менеджменту активов о продаже взысканных в доход государства судом облигаций на сумму почти 1,8 млрд гривен, принадлежавших компании "Sia Royal Pay Europe", связанной с российским букмекером "1xBet". Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

"Работа по конфискации активов ведется не только за рубежом, но и в Украине. Десятки миллиардов гривен подсанкционных лиц, российских банков и компаний уже направлены Правительством на восстановление и защиту нашего государства. Принимаем решение, по которому АРМА продаст конфискованные судом облигации на сумму почти 1,8 млрд гривен. Далее эти средства будут перечислены в бюджет и направлены в Фонд восстановления нашего государства", - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что Кабмин согласовал предложение АРМА о продаже взысканных в доход государства согласно решению ВАКС облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" в национальной валюте в количестве 1 млн 752 тыс. 893 штуки, приобретенные за средства ООО "Ройал пей юроп".

Предусмотрено, что средства от продажи указанных облигаций зачисляются в государственный бюджет и направляются в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Напомним

Высший антикоррупционный суд взыскал ценные бумаги и средства на общую сумму более 1,8 млрд гривен компании "Sia Royal Pay Europe", которая связана с российским букмекером "1xBet" и представлена в Украине компанией "Твоя беттинговая компания".

Указом №14/2023 Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении экономических санкций против компании Royal Pay Europe.

Павел Башинский

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