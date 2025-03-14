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Кабмін дозволив АРМА продати конфісковані облігації у "Sia Royal Pay Europe", яка пов’язана з російським букмекером "1xBet"

Київ • УНН

 • 13010 перегляди

Кабмін дозволив АРМА продати конфісковані в компанії Royal Pay Europe облігації на суму 1,8 млрд грн. Кошти підуть у фонд відновлення України після агресії РФ.

Кабмін дозволив АРМА продати конфісковані облігації у "Sia Royal Pay Europe", яка пов’язана з російським букмекером "1xBet"

Кабінет міністрів погодив пропозицію Агентства з розшуку та менеджменту активів щодо продажу стягнутих в дохід держави судом облігації на суму майже 1,8 млрд гривень, що належали компанії "Sia Royal Pay Europe", яка пов’язана з російським букмекером "1xBet". Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

"Робота щодо конфіскації активів ведеться не лише за кордоном, але і в Україні. Десятки мільярдів гривень підсанкційних осіб, російських банків та компаній уже направлені Урядом на відновлення та захист нашої держави. Ухвалюємо рішення, за яким АРМА продасть конфісковані судом облігації на суму майже 1,8 млрд гривень. Далі ці кошти будуть перераховані в бюджет і направлені у Фонд відновлення нашої держави", - сказав Шмигаль.

Доповнення

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін погодив пропозицію АРМА щодо продажу стягнутих в дохід держави згідно з рішенням ВАКС облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" в національній валюті у кількості 1 млн 752 тис. 893 штуки, що придбані за кошти ТОВ "Ройал пей юроп".

Передбачено, що кошти від продажу зазначених облігацій зараховуються до державного бюджету і спрямовуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд стягнув цінні папери та кошти на загальну суму понад 1,8 млрд гривень компанії "Sia Royal Pay Europe", яка пов’язана з російським букмекером "1xBet" та представлена в Україні компанією "Твоя беттінгова компанія".

Указом №14/2023 Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження економічних санкцій проти компанії Royal Pay Europe.

Павло Башинський

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