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ВАКС конфіскував майже 2 млрд гривень у компанії “Sia Royal Pay Europe”, яка пов’язана з російським букмекером “1xBet” - ДБР

Київ • УНН

 • 50840 перегляди

ДБР спільно з СБУ, Мін'юстом, Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, Державною службою фінансового моніторингу України та НБУ встановили звʼязок компанії “Sia Royal Pay Europe” із російським букмекером “1xBet".

Вищий антикорупційний суд стягнув цінні папери та кошти на загальну суму понад 1,8 млрд гривень компанії "Sia Royal Pay Europe", яка пов’язана з російським букмекером "1xBet" та представлена в Україні компанією "Твоя беттінгова компанія". Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає УНН.

Деталі

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкції у виді стягнення активів у дохід держави. Рішення ухвалене за матеріалами кримінального провадження ДБР. У дохід держави стягнуто цінні папери та кошти на загальну суму понад 1,8 млрд гривень

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ДБР спільно з СБУ, Мін'юстом, Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, Державною службою фінансового моніторингу України та НБУ встановили звʼязок компанії "Sia Royal Pay Europe" із російським букмекером "1xBet", представленого в Україні ТОВ "Твоя беттінгова компанія", та іншими компаніями й особами, дії яких вчинені на шкоду національним інтересам та національній безпеці нашої держави в умовах запровадженого правового режиму воєнного стану.

Наразі указом Президента України до "Sia Royal Pay Europe" запроваджені санкції на 5 років, а на ТОВ "Твоя беттінгова компанія" запроваджено санкції строком 50 років.

ДБР спільно з іншими державними органами підтвердило, що на українських банківських рахунках "SIA ROYAL PAY EUROPE" знаходяться кошти, пов’язані з російським бізнесом та капіталом, на загальну суму понад 1,8 мільярда у гривневому еквіваленті без відповідного підтвердження джерел їхнього походження. На підставі ухвал суду ДБР у червні 2023 року арештувало ці кошти та здійснило їх передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

- додають в ДБР.

Нагадаємо

Компанія ТОВ "ТБК" номінально належить українським громадянам. Водночас сам бренд 1xBet, за інформацією журналістів InformNapalm, контролюється російськими громадянами Романом Семіохіним, Сергієм Каршковим та Дмитром Казоріним.

Указом №14/2023 Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження економічних санкцій проти компанії Royal Pay Europe.

Павло Башинський

Павло Башинський

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