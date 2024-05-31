ВАКС конфисковал почти 2 млрд гривен у компании” Sia Royal Pay Europe", которая связана с российским букмекером "1xbet" - ГБР
Киев • УНН
ГБР совместно с СБУ, Минюстом, Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, Государственной службой финансового мониторинга Украины и НБУ установили связь компании “Sia Royal Pay Europe” с российским букмекером “1xbet".
Высший антикоррупционный суд взыскал ценные бумаги и средства на общую сумму более 1,8 млрд гривен компании "Sia Royal Pay Europe", которая связана с российским букмекером "1xbet" и представлена в Украине компанией "Твоя беттинговая компания". Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.
Детали
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. Решение принято по материалам уголовного производства ГБР. В доход государства взысканы ценные бумаги и средства на общую сумму более 1,8 млрд гривен
Отмечается, что ГБР совместно с СБУ, Минюстом, Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, Государственной службой финансового мониторинга Украины и НБУ установили связь компании "Sia Royal Pay Europe" с российским букмекером "1xbet", представленного в Украине ООО "Твоя беттинговая компания", и другими компаниями и лицами, действия которых совершены в ущерб национальным интересам и национальной безопасности нашего государства в условиях введенного правового режима военного положения.
Сейчас указом Президента Украины к " Sia Royal Pay Europe "введены санкции на 5 лет, а на ООО" Твоя беттинговая компания " введены санкции сроком 50 лет.
ГБР совместно с другими государственными органами подтвердило, что на украинских банковских счетах "SIA ROYAL PAY EUROPE" находятся средства, связанные с российским бизнесом и капиталом, на общую сумму более 1,8 миллиарда в гривневом эквиваленте без соответствующего подтверждения источников их происхождения. На основании постановлений суда ГБР в июне 2023 года арестовало эти средства и осуществило их передачу в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений
Напомним
Компания ООО " ТБК " номинально принадлежит украинским гражданам. В то же время сам бренд 1xbet, по информации журналистов InformNapalm, контролируется российскими гражданами Романом Семиохиным, Сергеем Каршковым и Дмитрием Казориным.
Указом №14/2023 Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно введения экономических санкций против компании Royal Pay Europe.
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