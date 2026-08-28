Кабмин продлил срок легального проживания иностранцев и апатридов - защитников Украины

$44.540.0351.860.15
ukenru
12:36 • 10720 просмотра
ярославский НПЗ после атаки FP-1 потерял около 40% мощности - Fire PointVideo
12:21 • 14561 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это
11:37 • 13556 просмотра
рф бьёт по складам и продовольственной логистике и уничтожила местами до 90% мощностей, но дефицита не ожидается - Минсельхоз 
10:21 • 15323 просмотра
Число жертв наводнения в Непале возросло до 489Video
09:56 • 24626 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть
Эксклюзив
09:34 • 25747 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
08:33 • 19278 просмотра
В Непале продолжаются поиски 56 украинцев, с которыми потеряна связь, — МИД
28 августа, 07:43 • 21721 просмотра
Атака рф на Киевщину унесла жизнь человека, двое раненыхPhotoVideo
28 августа, 07:30 • 27525 просмотра
Из-за атак рф поезда по-прежнему задерживаются, последствия будут ощущаться еще как минимум сутки - Укрзализныця
28 августа, 06:20 • 27608 просмотра
Уже 4 пострадавших в результате удара рф дроном по строительному гипермаркету в Запорожье
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3.6м/с
35%
753мм
Популярные новости
Трамп назвал себя величайшим президентом США, а Байдена и Обаму записал в «провалы»Photo28 августа, 04:55 • 5042 просмотра
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto28 августа, 06:30 • 49702 просмотра
Генерал Вовк выступил за новую модель государства: что именно он предлагает28 августа, 07:36 • 16105 просмотра
Враг снова атаковал ТЦ в Харькове28 августа, 07:57 • 21426 просмотра
"Такие заявления должны приводить к выдаче ордера на арест МУС" - в МИД ответили на слова вице-спикера госдумы рф11:14 • 7482 просмотра
публикации
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт проседает: как украинские deepstrike истощают россиюPhoto12:59 • 4310 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это12:21 • 14559 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть09:56 • 24626 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
Эксклюзив
09:34 • 25747 просмотра
Россия усиливает атаки на энергетику перед зимой: чем может ответить Украина и куда бить наиболее болезненно
Эксклюзив
28 августа, 06:20 • 53570 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Штилерман
Джон Ратклифф
Тарас Высоцкий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Непал
Киевская область
Норвегия
Реклама
УНН Lite
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto28 августа, 06:30 • 49729 просмотра
Холли Мари Комбс из «Зачарованных» объявила о завершении актёрской карьерыPhoto28 августа, 00:06 • 84268 просмотра
Николь Кидман дебютировала в TikTok, показав закулисье премьеры «Практической магии 2»Video27 августа, 23:06 • 81907 просмотра
Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранахPhoto27 августа, 00:07 • 121238 просмотра
Райан Рейнольдс показал редкие фотографии детей в день рождения Блейк ЛайвлиPhoto26 августа, 22:05 • 104229 просмотра
Актуальное
Отопление
БМ-27 "Ураган"
BM-30 Smerch
Ту-95
Facebook

Кабмин продлил срок легального проживания иностранцев и апатридов - защитников Украины

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Правительство одобрило законопроект о защите иностранцев и лиц без гражданства, которые служили в Силах обороны Украины. Срок проживания после окончания контракта увеличат до шести месяцев.

Кабмин продлил срок легального проживания иностранцев и апатридов - защитников Украины

Кабинет министров одобрил законопроект, усиливающий правовую защиту иностранцев и лиц без гражданства, вставших на защиту Украины. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

Детали

Данный законопроект разработало Министерство по делам ветеранов Украины. После завершения военного контракта у них будет больше времени, чтобы урегулировать свой правовой статус: проект предусматривает увеличение срока законного временного проживания в Украине с трех до шести месяцев.

Этим законопроектом предлагается:

  • увеличить с трех до шести месяцев срок законного временного проживания после завершения военного контракта. Это даст человеку больше времени, чтобы без спешки урегулировать свой правовой статус;
    • засчитывать период военной службы по контракту в пятилетний срок проживания, необходимый для получения разрешения на иммиграцию;
      • признать удостоверение участника боевых действий, удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны или соответствующую выписку из ЕГРВВ основанием для получения удостоверения на временное проживание;
        • установить отдельную квоту на иммиграцию для иностранцев, которые не менее четырех месяцев вместе с подразделениями Сил обороны Украины выполняли боевые или служебные задачи в районах боевых действий, а также для тех, кто находился в плену;
          • ввести удостоверение иностранца для выезда за границу. Это должно происходить в случаях, когда человек не может получить или обменять паспорт в стране происхождения из-за угрозы или политических обстоятельств.

            Напомним

            В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий выдачу трехлетних удостоверений на временное проживание в Украине для белорусов, осуждающих российскую агрессию и не угрожающих национальной безопасности, а также упрощение для них получения гражданства.

            Евгений Устименко

            ОбществоПолитика
            Законы
            Кабинет Министров Украины
            Военное положение
            Война в Украине
            Верховная Рада
            Вооруженные силы Украины
            Украина