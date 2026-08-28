Кабмин продлил срок легального проживания иностранцев и апатридов - защитников Украины
Киев • УНН
Правительство одобрило законопроект о защите иностранцев и лиц без гражданства, которые служили в Силах обороны Украины. Срок проживания после окончания контракта увеличат до шести месяцев.
Кабинет министров одобрил законопроект, усиливающий правовую защиту иностранцев и лиц без гражданства, вставших на защиту Украины. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.
Детали
Данный законопроект разработало Министерство по делам ветеранов Украины. После завершения военного контракта у них будет больше времени, чтобы урегулировать свой правовой статус: проект предусматривает увеличение срока законного временного проживания в Украине с трех до шести месяцев.
Этим законопроектом предлагается:
- увеличить с трех до шести месяцев срок законного
временного проживания после завершения военного контракта. Это даст человеку больше времени, чтобы без спешки урегулировать свой правовой статус;
- засчитывать период военной службы по контракту в пятилетний срок проживания, необходимый для получения разрешения на иммиграцию;
- признать удостоверение участника боевых действий, удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны или соответствующую выписку из ЕГРВВ основанием для получения удостоверения на временное проживание;
- установить отдельную квоту на иммиграцию для иностранцев, которые не менее четырех месяцев вместе с подразделениями Сил обороны Украины выполняли боевые или служебные задачи в районах боевых действий, а также для тех, кто находился в плену;
- ввести удостоверение иностранца для выезда за границу. Это должно происходить в случаях, когда человек не может получить или обменять паспорт в стране происхождения из-за угрозы или политических обстоятельств.
Напомним
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий выдачу трехлетних удостоверений на временное проживание в Украине для белорусов, осуждающих российскую агрессию и не угрожающих национальной безопасности, а также упрощение для них получения гражданства.