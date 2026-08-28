Кабмин продлил срок легального проживания иностранцев и апатридов - защитников Украины

ярославский НПЗ после атаки FP-1 потерял около 40% мощности - Fire Point

МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это

рф бьёт по складам и продовольственной логистике и уничтожила местами до 90% мощностей, но дефицита не ожидается - Минсельхоз

Число жертв наводнения в Непале возросло до 489

"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть

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При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов

В Непале продолжаются поиски 56 украинцев, с которыми потеряна связь, — МИД

Атака рф на Киевщину унесла жизнь человека, двое раненых

Из-за атак рф поезда по-прежнему задерживаются, последствия будут ощущаться еще как минимум сутки - Укрзализныця