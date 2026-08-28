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Кабмін подовжив строк легального проживання іноземців і апатридів-захисників України

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Уряд схвалив законопроєкт про захист іноземців і осіб без громадянства, які служили в Силах оборони України. Строк проживання після контракту збільшать до шести місяців.

Кабмін подовжив строк легального проживання іноземців і апатридів-захисників України

Кабінет міністрів ухвалив законопроєкт, який посилює правовий захист іноземців та осіб без громадянства, які стали на захист України. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.

Деталі

Даний законопроєкт розробило Міністерство у справах ветеранів України. Після завершення військового контракту вони матимуть більше часу, щоб врегулювати свій правовий статус: проєкт передбачає збільшення строку законного тимчасового проживання в Україні з трьох до шести місяців.

Цим законопроєктом пропонується:

  • збільшити з трьох до шести місяців строк законного тимчасового проживання після завершення військового контракту. Це дасть людині більше часу, щоб без поспіху врегулювати свій правовий статус;
    • зараховувати період військової служби за контрактом до п’ятирічного строку проживання, необхідного для отримання дозволу на імміграцію;
      • визнати посвідчення учасника бойових дій, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або відповідний витяг з ЄДРВВ підставою для отримання посвідки на тимчасове проживання;
        • встановити окрему квоту на імміграцію для іноземців, які щонайменше чотири місяці разом із підрозділами Сил оборони України виконували бойові або службові завдання в районах бойових дій, а також для тих, хто перебував у полоні;
          • запровадити посвідчення іноземця для виїзду за кордон. Це має відбуватися у випадках, коли людина не може отримати або обміняти паспорт у країні походження через загрозу чи політичні обставини.

            Нагадаємо

            У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким передбачається видавати трирічні посвідки на тимчасове проживання в Україні для білорусів, які засуджують російську агресію та не загрожують національній безпеці, а також спростити для них отримання громадянства.

            Євген Устименко

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