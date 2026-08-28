Кабмін подовжив строк легального проживання іноземців і апатридів-захисників України
Київ • УНН
Уряд схвалив законопроєкт про захист іноземців і осіб без громадянства, які служили в Силах оборони України. Строк проживання після контракту збільшать до шести місяців.
Кабінет міністрів ухвалив законопроєкт, який посилює правовий захист іноземців та осіб без громадянства, які стали на захист України. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.
Деталі
Даний законопроєкт розробило Міністерство у справах ветеранів України. Після завершення військового контракту вони матимуть більше часу, щоб врегулювати свій правовий статус: проєкт передбачає збільшення строку законного тимчасового проживання в Україні з трьох до шести місяців.
Цим законопроєктом пропонується:
- збільшити з трьох до шести місяців строк законного
тимчасового проживання після завершення військового контракту. Це дасть людині більше часу, щоб без поспіху врегулювати свій правовий статус;
- зараховувати період військової служби за контрактом до п’ятирічного строку проживання, необхідного для отримання дозволу на імміграцію;
- визнати посвідчення учасника бойових дій, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або відповідний витяг з ЄДРВВ підставою для отримання посвідки на тимчасове проживання;
- встановити окрему квоту на імміграцію для іноземців, які щонайменше чотири місяці разом із підрозділами Сил оборони України виконували бойові або службові завдання в районах бойових дій, а також для тих, хто перебував у полоні;
- запровадити посвідчення іноземця для виїзду за кордон. Це має відбуватися у випадках, коли людина не може отримати або обміняти паспорт у країні походження через загрозу чи політичні обставини.
Нагадаємо
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким передбачається видавати трирічні посвідки на тимчасове проживання в Україні для білорусів, які засуджують російську агресію та не загрожують національній безпеці, а також спростити для них отримання громадянства.