Кабмин принял ряд кадровых решений: кто получил, а кто потерял должность
Киев • УНН
Кабинет министров осуществил кадровые изменения, уволив двух заместителей министра по делам ветеранов.
Кабинет министров на заседании принял ряд кадровых решений. В частности уволены два заместителя министра по делам ветеранов. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
По данным Мельничука, в соответствии с решениями правительства, назначено:
- Латинского Михаила Эдуардовича заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции;
- Кравчук Лилию Витальевну заместителем Председателя Государственной службы Украины по делам детей.
Согласовано назначение:
- Гайдая Сергея Владимировича председателем Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области;
- Чередниченко Владимира Анатольевича заместителем председателя Сумской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Временно возложено исполнение обязанностей Председателя Государственной службы Украины по делам детей на Кравчук Лилию Витальевну.
Освобождено:
- Кашенец Светлану Васильевну с должности заместителя министра по делам ветеранов Украины;
- Токарчук Татьяну Васильевну с должности заместителя министра по делам ветеранов Украины.
Согласовано увольнение Токаря Эдгара Владимировича с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.
Кабмин принял ряд кадровых решений: кто получил, а кто потерял должность
Кабинет министров осуществил кадровые изменения, уволив двух заместителей министра по делам ветеранов.
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