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Кабмин принял ряд кадровых решений: кто получил, а кто потерял должность

Кабмин принял ряд кадровых решений: кто получил, а кто потерял должность

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 16:17  •  5610 просмотра

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Кабинет министров осуществил кадровые изменения, уволив двух заместителей министра по делам ветеранов.

Кабинет министров на заседании принял ряд кадровых решений. В частности уволены два заместителя министра по делам ветеранов.  Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.  

По данным Мельничука, в соответствии с решениями правительства, назначено:

- Латинского Михаила Эдуардовича заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции;

- Кравчук Лилию Витальевну заместителем Председателя Государственной службы Украины по делам детей.

Согласовано назначение:

- Гайдая Сергея Владимировича председателем Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области;

- Чередниченко Владимира Анатольевича заместителем председателя Сумской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Временно возложено исполнение обязанностей Председателя Государственной службы Украины по делам детей на Кравчук Лилию Витальевну.

Освобождено:

- Кашенец Светлану Васильевну с должности заместителя министра по делам ветеранов Украины;

- Токарчук Татьяну Васильевну с должности заместителя министра по делам ветеранов Украины.

Согласовано увольнение Токаря Эдгара Владимировича с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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