Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: хто отримав, а хто втратив посаду
Київ • УНН
Кабінет міністрів здійснив кадрові зміни, звільнивши двох заступників міністра у справах ветеранів.
Кабінет міністрів на засіданні ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема звільнено двох заступників міністра у справах ветеранів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
За даними Мельничука, відповідно до рішеннь уряду, призначено:
- Латинського Михайла Едуардовича заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції;
- Кравчук Лілію Віталіївну заступником Голови Державної служби України у справах дітей.
Погоджено призначення:
- Гайдая Сергія Володимировича головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області;
- Чередніченка Володимира Анатолійовича заступником голови Сумської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної служби України у справах дітей на Кравчук Лілію Віталіївну.
Звільнено:
- Кашенець Світлану Василівну з посади заступника Міністра у справах ветеранів України;
- Токарчук Тетяну Василівну з посади заступника Міністра у справах ветеранів України.
Погоджено звільнення Токаря Едгара Володимировича з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.