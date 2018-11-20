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Кабмин планирует получить 9 млрд грн от увеличения стоимости газа для населения

Кабмин планирует получить 9 млрд грн от увеличения стоимости газа для населения

Киев  •  УНН

 • 11919 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Кабинет министров Украины рассчитывает на 9 млрд грн поступлений в Госбюджет в 2019 году от увеличения стоимости газа для населения. Об этом говорится в проекте Госбюджета, подготовленном ко второму чтению, передает УНН.

В Кабмине рассмотрели возможность увеличения доходов проекта Госбюджета на 2019 год всего на 15,3 млрд грн, из которых 9 млрд грн составляет увеличение рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа (за счет увеличения цены на газ для бытовых потребителей и производителей тепловой энергии с 4849 грн до 6236 грн и с 1 мая 2019 года до 7185 грн).

Как сообщал УНН, Кабинет министров 19 октября одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% — до 8550 грн за тыс. куб. м.

Перед принятием такого решения источник УНН в правительстве заявлял, что МВФ требует от Украины — для получения следующего валютного транша — повысить цену на газ для населения целых 60-70% — до уровня стоимости для промышленности. Поэтому, несмотря на решение о ее повышении в коридоре 20-25%, вопрос о росте еще в пределах 40% остается открытым.

В правительстве пообещали больше не повышать цены на газ до выборов, а именно — до конца отопительного сезона 2018-2019 годов. Так, 2019-й будет “годом выборов”. На 31 марта 2019 года назначены выборы Президента, а на осень — парламентские.

Повышение цен на газ повлечет за собой рост тарифов на коммунальные услуги. В Минсоцполитики уже спрогнозировали, что из-за этого тарифы на тепло и горячую воду вырастут на 16%.

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