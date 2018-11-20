Кабмін планує отримати 9 млрд грн від збільшення вартості газу для населення

У Кабміні розглянули можливість збільшення доходів проекту Держбюджету на 2019 рік загалом на 15,3 млрд грн, з яких 9 млрд грн становить збільшення рентної плати за користування надрами для видобування природного газу (за рахунок збільшення ціни на газ для побутових споживачів та виробників теплової енергії з 4849 грн до 6236 грн та з 1 травня 2019 року до 7185 грн).

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів 19 жовтня схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% — до 8 550 грн за тис. куб. м.

Перед ухваленням такого рішення джерело УНН в уряді заявляло, що МВФ вимагає від України - для отримання наступного валютного траншу - підвищити ціну на газ для населення аж на 60-70% - до рівня вартості для промисловості. Тож, зважаючи на рішення про її підвищення у коридорі 20-25%, питання про зростання ще у межах 40% залишається відкритим.

В уряді пообіцяли більше не підвищувати ціни на газ до виборів, а саме — до кінця опалювального сезону 2018-2019 років. Так, 2019-й буде “роком виборів”. На 31 березня 2019 року призначені вибори Президента, а на осінь — парламентські.

Підвищення цін на газ потягне за собою зростання тарифів на комунальні послуги. У Мінсоцполітики уже спрогнозували, що через це тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16%.