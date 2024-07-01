Кабинет Министров Украины утвердил бюджетную декларацию на 2025-2027 годы на своем заседании в пятницу, 28 июня, сообщил заместитель председателя комитета Рады по вопросам финансов Ярослав Железняк. В документе, который обнародовал нардеп, правительство предлагает оставить минимальную зарплату и прожиточный минимум на уровне 2024 года, передает УНН.

Детали

В документе говорится, что прогнозные размеры прожиточного минимума и уровня обеспечения прожиточного минимума на 2025-2027 годы установлены на уровне 2024 года.

В 2025-2027 годах прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц будет составлять:

детей в возрасте до шести лет - 2563 гривны;

детей в возрасте от шести до 18 лет - 3196 гривен;



трудоспособных лиц - 3028 гривен;



лиц, утративших трудоспособность, - 2361 гривну.



Минимальная заработная плата в 2025 - 2027 года будет 8 тысяч грн, "что обеспечит достигнутый уровень гарантии с учетом значительного повышения в 2024 году".

Оплата труда государственных служащих будет осуществляться на основе классификации должностей согласно условиям оплаты труда, действовавших в 2024 году.

Дополнение

В документе говорится, что бюджетная политика будет направлена на уменьшение уровня дефицита государственного бюджета в 2025-2027 годах, который был увеличен с целью удовлетворения потребностей в финансовых ресурсах государства после начала полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Расходы на безопасность и оборону составят:

в 2025 году - 2,2 трлн грн;

в 2026 году - 1,6 трлн грн;

в 2027 году - 1,5 трлн грн.



По макропрогнозу правительства, реальный ВВП может вырасти с +2,7% в 2025-м до +6,2% в 2027-м, а валютный курс составит 46,4 грн/долл. на конец периода. Дефицит бюджета в 2025 году будет достигать 18,2%, а в 2027-м - уже 6,7%;

Как указал Железняк, по налогам записана разработка дополнительного пакета мероприятий на 2025- 2027 годы в объеме около +340 млрд. грн ежегодно. То есть - каждый год плюс 340.

Кроме того, НДС в декларации остается неизменным: 20% все время до 2027-го.

Также, по словам нардепа, правительство хочет восстановить Дорожный фонд. Там сначала в 2025 будет 25% от него или 44 млрд грн, а затем 2026 и 2027 соответственно 50% и 75% или по 124 и 233 млрд грн.

Долговую нагрузку к 2027 году должны снизить до 90%.

Напомним

В Украине с 1 апреля повысилась минимальная зарплата - с 7100 грн до 8000 грн.