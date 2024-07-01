Кабмін схвалив бюджетну декларацію на 2025-2027 роки: нардеп розкрив, якою буде мінімальна зарплата та прожитковий мінімум

Кабінет Міністрів України затвердив бюджетну декларацію на 2025-2027 роки на своєму засіданні у п’ятницю, 28 червня, повідомив заступник голови комітету Ради з питань фінансів Ярослав Железняк. В документі, який оприлюднив нардеп, уряд пропонує залишити мінімальну зарплату та прожитковий мінімум на рівні 2024 року, передає УНН.

Деталі

В документі йдеться, що прогнозні розміри прожиткового мінімуму та рівня забезпечення прожиткового мінімуму на 2025—2027 роки встановлено на рівні 2024 року.

У 2025—2027 роках прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме:

дітей віком до шести років — 2563 гривні;

дітей віком від шести до 18 років — 3196 гривень;



працездатних осіб — 3028 гривень;



осіб, які втратили працездатність, — 2361 гривню.



Мінімальна заробітна плата у 2025 - 2027 рока буде 8 тисяч грн, "що забезпечить досягнутий рівень гарантії з урахуванням значного підвищення у 2024 році".

Оплата праці державних службовців здійснюватиметься на основі класифікації посад згідно з умовами оплати праці, що діяли у 2024 році.

Доповнення

В документі йдеться, що бюджетну політику буде спрямовано на зменшення рівня дефіциту державного бюджету в 2025—2027 роках, що був збільшений з метою задоволення потреб у фінансових ресурсах держави після початку повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Видатки на безпеку та оборону становитимуть:

в 2025 році - 2,2 трлн грн;

в 2026 році - 1,6 трлн грн;

в 2027 році - 1,5 трлн грн.



За макропрогнозом уряду, реальний ВВП може зрости з +2,7% у 2025-му до +6,2% у 2027-му, а валютний курс становитиме 46,4 грн/ дол. на кінець періоду. Дефіцит бюджету в 2025 році сягатиме 18,2%, а у 2027-ому - вже 6,7%;

Як вказав Железняк, по податкам записано розроблення додаткового пакета заходів на 2025— 2027роки в обсязі близько +340 млрд. грн щороку. Тобто - кожен рік плюс 340.

Крім того, ПДВ в декларації залишається незмінним: 20% весь час до 2027-го.

Також, за словами нардепа, уряд хоче відновити Дорожній фонд. Там спочатку у 2025 буде 25% від нього або 44 млрд грн, а потім 2026 і 2027 відповідно 50% і 75% або по 124 та 233 млрд грн.

Боргове навантаження до 2027 мають знизити до 90%.

Нагадаємо

В Україні з 1 квітня підвищилась мінімальна зарплата - з 7100 грн до 8000 грн.