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Кабмін схвалив бюджетну декларацію на 2025-2027 роки: нардеп розкрив, якою буде мінімальна зарплата та прожитковий мінімум

Київ • УНН

 • 42796 перегляди

Кабінет Міністрів схвалив бюджетну декларацію на 2025-2027 роки, зберігши мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум на рівні 2024 року: мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 8 000 грн, а прожитковий мінімум - від 2 361 грн до 3 196 грн залежно від віку та статусу зайнятості.

Кабмін схвалив бюджетну декларацію на 2025-2027 роки: нардеп розкрив, якою буде мінімальна зарплата та прожитковий мінімум

Кабінет Міністрів України затвердив бюджетну декларацію на 2025-2027 роки на своєму  засіданні у п’ятницю, 28 червня, повідомив  заступник голови комітету Ради з питань фінансів Ярослав Железняк. В документі, який оприлюднив нардеп, уряд пропонує залишити мінімальну зарплату та прожитковий мінімум на рівні 2024 року, передає УНН

Деталі 

В документі йдеться, що прогнозні розміри прожиткового мінімуму та рівня забезпечення прожиткового мінімуму на 2025—2027 роки встановлено на рівні 2024 року. 

У 2025—2027 роках прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме: 

  • дітей віком до шести років — 2563 гривні; 
  • дітей віком від шести до 18 років — 3196 гривень; 
  • працездатних осіб — 3028 гривень; 
  • осіб, які втратили працездатність, — 2361 гривню. 

Мінімальна заробітна плата у 2025 - 2027 рока буде 8 тисяч грн, "що забезпечить досягнутий рівень гарантії з урахуванням значного підвищення у 2024 році".

Оплата праці державних службовців здійснюватиметься на основі класифікації посад згідно з умовами оплати праці, що діяли у 2024 році.

Доповнення 

В документі йдеться, що бюджетну політику буде спрямовано на зменшення рівня дефіциту державного бюджету в 2025—2027 роках, що був збільшений з метою задоволення потреб у фінансових ресурсах держави після початку повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Видатки на безпеку та оборону становитимуть: 

  • в 2025 році - 2,2 трлн грн;
  • в 2026 році - 1,6 трлн грн;
  • в 2027 році - 1,5 трлн грн.

За макропрогнозом уряду, реальний ВВП може зрости з +2,7% у 2025-му до +6,2% у 2027-му, а валютний курс становитиме 46,4 грн/ дол.  на кінець періоду.  Дефіцит бюджету в 2025 році сягатиме 18,2%, а у 2027-ому - вже 6,7%; 

Як вказав Железняк, по податкам записано розроблення додаткового пакета заходів на 2025— 2027роки в обсязі близько +340 млрд. грн щороку. Тобто - кожен рік плюс 340.

Крім того, ПДВ в декларації залишається незмінним: 20% весь час до 2027-го.

 Також, за словами нардепа, уряд хоче відновити Дорожній фонд. Там спочатку у 2025 буде 25% від нього або 44 млрд грн, а потім 2026 і 2027  відповідно 50% і 75% або по 124 та 233 млрд грн.

 Боргове навантаження до 2027 мають знизити до 90%.

Нагадаємо 

В Україні з 1 квітня підвищилась мінімальна зарплата - з 7100 грн до 8000 грн. 

Тетяна Краєвська

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