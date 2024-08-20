Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины готовится к независимому аудиту, уже известны имена кандидатов в комиссию, которая будет проверять деятельность антикоррупционеров. Об этом сообщили в Кабинете министров Украины в ответ на запрос УНН.

Как отмечается, независимую оценку деятельности НАБУ предоставит комиссия в составе трех человек, которых назначит Кабмин на основании предложений международных и иностранных организаций.

Международными и иностранными организациями предложено включить в состав Комиссии по проведению внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Арпо Мартина, Вестбрукса Роберта и Кронье Гермиону Терезу - говорится в ответе КМУ на запрос УНН.

В Кабмине отметили, что члены комиссии действуют независимо и не должны выполнять поручения, указания, предоставленные любым лицом. Комиссия должна утвердить и обнародовать критерии и методику проведения аудита.

Первый независимый аудит деятельности НАБУ проводится через один год со дня назначения директора бюро. Однако, стоит отметить, что нынешний директор НАБУ Семен Кривонос возглавляет бюро с 6 марта 2023 года, то есть уже почти полтора года.

Сам Кривонос недавно заявил, что «очень ожидает» начало аудита, который должен выявить как сильные, так и слабые стороны бюро.

Добавим

Иностранные эксперты в отчете по результатам предыдущего аудита выявили ряд проблем в деятельности НАБУ. В частности, аудиторы пришли к выводу, что детективы нуждаются в общении с психологами и омбудсменом.

Также аудит в НАБУ обнаружил признаки низкого морального духа среди антикоррупционеров и массовое желание уволиться из бюро. В частности, что детективы «стрессируют» из-за войны и бюрократии.

Иностранные эксперты указывали и на то, что уровень общественного доверия к НАБУ остается очень низким. По их информации, в 2023 году антикоррупционерам не доверяли более половины опрошенных - 54,4%, а тех, кто полностью или хотя бы частично доверяют действиям детективов, оказалось меньше трети - лишь около 28% опрошенных. Аудиторы указали, что на уровень доверия к антикоррупционерам влияет отсутствие обвинительных приговоров по резонансным делам.

Кроме того, международные аудиторы констатировали, что ВАКС рассматривает дела годами, а детективы НАБУ могут расследовать их десятилетиями. Однако, как показывает практика, продолжительность расследования антикоррупционеров никак не влияет на его качество, ведь «громкие» дела НАБУ против чиновников уже неоднократно разваливались в судах.